Federlazio: Silvio Rossignoli rieletto presidente

6 dicembre 2017- 18:26

Roma, 6 dic. (Labitalia) - Gli imprenditori Federlazio hanno rieletto all’unanimità Silvio Rossignoli alla presidenza dell’Associazione per il prossimo triennio. “Come imprenditori -ha detto Rossignoli- affrontiamo una battaglia in cui quotidianamente qualcuno, purtroppo, muore. Ma noi vogliamo continuare a lottare e oggi festeggiamo proprio il fatto che siamo ancora vivi e vitali. Molte battaglie ci aspettano ancora ma la più dura è sicuramente quella del cambiamento. Un cambiamento strutturale, ideologico, nelle relazioni". "Oggi -ha ricordato- non basta cambiare per innovare, ma bisogna avere la capacità di adeguarsi al nuovo. Al centro di questo cambiamento è però fondamentale che rimanga sempre l'uomo, probabilmente l'unico vero elemento insostituibile in questo processo. Noi come Associazione abbiamo il dovere di attuare questo cambiamento al nostro interno per poi accompagnare in questo viaggio tutte le aziende che rappresentiamo". Infine, ha concluso, "un ringraziamento ai colleghi imprenditori della Federlazio che hanno voluto rinnovarmi la fiducia per i prossimi tre anni, e uno alla sindaca di Roma capitale, Virginia Raggi, per aver accolto la nostra richiesta di far diventare Roma la capitale dell’innovazione".