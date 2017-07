Federmanager, contratto di lavoro anche per professional pmi

17 luglio 2017- 17:32

Brescia, 17 lug. (Labitalia) - E' partito da Brescia, polo di eccellenza della manifattura innovativa Italiana, il primo appuntamento, degli otto eventi programmati, sulla presentazione della nuova figura del professional. Il convegno, dal titolo 'Il primo contratto di lavoro che regola i professional nelle pmi: un esempio di moderne relazioni industriali adeguate ai nostri tempi', è stato organizzato da Federmanager e Confapi, in collaborazione con l’Ordine provinciale dei consulenti del lavoro di Brescia e avuto come il tema il professional e la sua fondamentale importanza nel mondo delle pmi. "Aziende -ha detto il direttore generale Federmanager, Mario Cardoni- spesso caratterizzate da passaggi generazionali e da esigenze di crescita, momenti in cui la presenza di figure manageriali è cruciale"."Un professionista -ha spiegato- che possa operare nel contesto delle aziende medio piccole come figura esterna all'azienda, caratterizzata da autonomia nella gestione e nell'adempimento della prestazione, ma con un riconoscimento contrattuale, è sicuramente una necessità per affrontare le sfide della competitività a cui tutte le aziende, ma in particolar modo le pmi, vanno incontro". Federmanager, la più grande organizzazione di rappresentanza dei manager italiani, e Confapi, l’organizzazione che rappresenta esclusivamente le pmi in Italia, hanno voluto investire su questo incontro perché riconoscono nel consulente del lavoro il perfetto tramite e motore di promozione di questi strumenti per il rapporto che ha con l'imprenditore, e in particolare con i titolari delle pmi, avendo anche la capacità di spiegare le peculiarità di questo contratto di lavoro che deve essere semplice, di facile applicazione, chiaro a livello normativo, fiscale e di copertura dei rischi."La bilateralità che caratterizza le relazioni industriali tra Confapi e Federmanager -ha dichiarato il segretario dell’Osservatorio Pmi, Armando Occhipinti- fa sì che questa nuova figura professionale possa godere anche di uno strutturato sistema di welfare aziendale".