Federmeccanica: Alberto Dal Poz nuovo presidente

23 giugno 2017- 16:57

Reggio Emilia, 23 giu. (Labitalia) - Nel corso dell'assemblea generale 2017 di Federmeccanica è stato eletto Alberto Dal Poz nuovo presidente della Federazione per il quadriennio 2017-2021. Torinese, 44 anni, amministratore delegato della CO.MEC. spa. Dal Poz è stato presidente dell’Amma, Associazione delle imprese meccaniche e meccatroniche della Provincia di Torino e vice presidente dente dell’Unione Industriale di Torino nel quadriennio 2012-2016. "Avverto tutta la responsabilità che questo incarico comporta -ha esordito il neo presidente eletto, Alberto Dal Poz- tutte le attese che porta con sé, soprattutto, quella di continuare ad alimentare una vera speranza. Ringrazio il presidente Storchi per un impegno grande, generoso e intelligente che nel volgere di pochi anni ha contribuito a ridisegnare il ruolo e la funzione di Federmeccanica". Insieme al presidente Dal Poz è stata eletta la squadra dei vice presidenti che lo affiancheranno per il biennio 2017-2019: Diego Andreis (managing director di Fluid-o-Tech srl, presidente Gruppo Meccatronici di Assolombarda, presidente Ceemet); Fabio Astori (presidente Luxor spa, Brescia); Domenico Braccialarghe (executive vice president, risorse umane e organizzazione Leonardo spa, Roma); Simona Capasso (sales manager Nuovo Mollificio Campano srl presidente sezione Industria Metalmeccanica dell’Unione Industriale di Napoli); Carlo Cremona (senior vice president human resources and industrial relations Fincantieri spa, Trieste); Fabio Tarozzi (presidente e amministratore delegato Siti-b&t Group spa, Modena); Federico Visentin (presidente e amministratore delegato Mevis spa, Vicenza).