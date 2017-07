Federturismo e Cornerjob insieme per digitalizzazione settore turismo

5 luglio 2017- 16:37

Roma, 5 lug. (Labitalia) - Digitalizzazione della ricerca del personale nel settore del turismo. Questo l'obiettivo dell'alleanza strategica sottoscritta dal CornerJob, piattaforma leader per il mobile recruiting, e Federturismo Confindustria, che parte dalla premessa che nel turismo, più che in ogni altro settore, la selezione di risorse umane deve essere più veloce, semplice ed efficace possibile. Non solo: il turismo rappresenta il settore chiave per l’offerta e la domanda di lavoro nella fascia dei millennial. I punti chiave dell’accordo sono: un programma di formazione per gli operatori del settore, il monitoraggio delle dinamiche occupazionali, l’utilizzo della piattaforma e un consulente CornerJob dedicato agli associati con una particolare attenzione rivolta alle pmi. Per ovviare alle difficoltà nelle quali si trovano da una parte le imprese che non possono più permettersi di rispettare la lunga e tradizionale 'liturgia' della selezione dei candidati, dall’altra i millennial smaniosi di avviare il loro percorso professionale nel turismo, ma spesso frenati dalle lente procedure burocratiche, CornerJob punta sul mobile: la chiave di volta per dare il via a una vera e propria rivoluzione. Nel dettaglio, dal momento in cui il candidato è invitato a presentarsi sulla piattaforma CornerJob selezionando le poche informazioni che illustrano le sue competenze, le aziende avranno 24 ore per decidere se, potenzialmente, le candidature rispondono alle loro esigenze. In caso affermativo, avranno la possibilità di parlare con il candidato via chat, per poi proseguire con incontri di persona e giungere a una decisione in tempi molto brevi. In questo modo, un processo che prima poteva durare anche mesi, ora si può finalizzare in poco più di una settimana."La firma di questo accordo -spiega Gianfranco Battisti, presidente di Federturismo Confindustria- nasce dalla consapevolezza di quanto la strategia digitale sia diventata un’opportunità irrinunciabile per il settore e per facilitare alle imprese la ricerca di personale in tempi rapidi attraverso l’utilizzo di un’applicazione da scaricare velocemente anche dal proprio smartphone. Siamo soddisfatti di avere avviato questa collaborazione con CornerJob che contribuirà a favorire, grazie alla sua piattaforma di intermediazione, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro consentendo alle nostre aziende di snellire i processi di selezione del personale e di assegnazione del lavoro”.“Per quanto ci riguarda -fa notare Mauro Maltagliati, cofondatore e ceo Italia di CornerJob- l’incontro con Federturismo è stato un momento naturale e inevitabile in questa fase storica dell’azienda. Io stesso, come molti altri colleghi, provengo da questo settore e pertanto ne conosco molto bene la struttura e le dinamiche". Al tempo stesso, conclude, "sulla piattaforma il turismo è al top sia sul fronte della domanda, sia sul fronte dell’offerta: è, quindi, più che evidente che l’interlocutore chiave con cui portare su un piano di cultura d’impresa la nostra rivoluzione non può che essere Federturismo Confindustria".