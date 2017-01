Feditalimprese: Giacomo Cagnes responsabile Pr e comunicazione

16 gennaio 2017- 16:26

Roma, 16 gen. (Labitalia) - Giacomo Cagnes nuovo responsabile nazionale per le pubbliche relazioni e la comunicazione di Feditalimprese. La nomina è arrivata a margine dell'ultimo consiglio nazionale dell'organizzazione sindacale su proposta diretta del presidente Gianluca Micalizzi. "Ho il piacere di rendere nota -afferma Gianluca Micalizzi, presidente nazionale di Feditalimprese- la scelta condivisa per fare crescere ulteriormente la nostra struttura sindacale avvalendosi della grande esperienza di uno dei volti noti in Italia nel settore della comunicazione".Feditalimprese, continua la nota, "sempre attenta a tutte le dinamiche che possano portare risultati positivi alle imprese, si arricchisce di una nuova figura professionale, a ricoprire il nuovo incarico sarà il giornalista professionista Giacomo Cagnes, 57 anni, esperienza trentennale nei vari settori della comunicazione, direttore responsabile di varie testate giornalistiche in Sicilia, capo ufficio stampa per enti privati e pubblici, ideatore e conduttore di programmi televisivi e radiofonici"."Per me - afferma Cagnes - è naturalmente un onore, ho accettato con entusiasmo. Questa nuova avventura che ci vede protagonisti nelle maggiori aree del Paese. Gli obiettivi a breve termine saranno quelli di veicolare con ogni mezzo mediatico il grande lavoro svolto da Feditalimprese: trasmissioni televisive, radiofoniche, articoli su riviste di settore e gestione diretta del giornale dell'organizzazione 'Vois Magazine'. Per le pubbliche relazioni, contatti con le istituzioni e i media".