Feneal Uil Roma: Giovanni Agostino Calcagno nuovo segretario generale

28 giugno 2017- 17:03

Roma, 28 giu. (Labitalia) - Nato a Dalmine (Bg), classe 1962, due figli, Giovanni Agostino Calcagno è il nuovo segretario generale degli edili della Uil di Roma, eletto oggi in seno al congresso straordinario svoltosi presso il Centro congressi Cavour. Cresciuto in Toscana e trasferitosi a Roma per lavoro fin dall''82, Calcagno, che nel tempo libero ama le escursioni nella natura e cucinare, vanta una conoscenza profonda del settore in relazione alla complessità del panorama capitolino e regionale, oltre a un’esperienza sindacale di lungo corso all’interno della Uil di Roma e del Lazio. E' quanto si legge in una nota della Feneal Uil Roma. Nel 1989 Calcagno entra a far parte della segreteria tecnica della scuola di formazione politica nazionale 'Walter Tobagi', dove vi resta fino al 1992 quando entra a far parte della Feneal Uil di Roma e del Lazio, divenendone membro della segreteria nel 1997. A dicembre 2001Calcagno diviene componente della segretaria della Uil di Roma e del Lazio, in seno alle quale è successivamente responsabile delle politiche infrastrutturali di Comune, Provincia e Regione, con numerose deleghe. Nel 2013 viene nominato tesoriere della Feneal Uil di Roma e vi rimane in carica fino a luglio 2016."La lunga crisi che ha colpito il settore delle costruzioni ha profondamente provato i lavoratori, con il dimezzamento degli addetti iscritti in Cassa edile, passati da 64mila a circa 32mila negli ultimi otto anni, per un abbattimento complessivo della massa salari superiore a 225 milioni di euro e una contrazione degli investimenti pubblici e privati superiore al 60%", ha dichiarato Calcagno durante la sua elezione al congresso. "Per questo considero tra gli obiettivi principali del mio mandato orientare sempre più la federazione verso il soddisfacimento delle esigenze e necessità dei lavoratori, dobbiamo garantire loro una presenza capillare sul territorio della città, con una struttura agile, vicina e in ascolto", ha concluso Calcagno.Ampia l’esperienza maturata dal nuovo segretario generale, spiega la nota, "anche sui temi della bilateralità, della sicurezza e della formazione, grazie ai ruoli di responsabilità, ricoperti negli anni, in Pf (Prevenzione e Formazione, organismo paritetico Edilcassa sulla sicurezza), Eblart (ente bilaterale del Lazio per l’artigianato) e nel consiglio di amministrazione di Fondimpresa Lazio (fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil)". Di recente ha assunto la carica di vicepresidente di Opra Lazio, organismo paritetico regionale del comparto produttivo dell’artigianato. "Formazione e sicurezza, qualificazione delle imprese e delle maestranze sono leve imprescindibili per il rilancio dell’edilizia -ha concluso Calcagno- sebbene in città non si colgano ancora purtroppo segnali di ripresa, punto ad un crescita della federazione".