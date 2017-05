Festa della mamma? Da Babaiola 7 viaggi gay friendly per farla sognare

11 maggio 2017- 15:06

Roma, 11 mag. (Labitalia) - Anche una vacanza con mamma può essere un’avventura, basta scegliere i posti giusti. Parola di Babaiola, community di viaggiatori LGBT che suggerisce sette mete ideali per fare felice la propria mamma, rilassarsi e scoprire insieme angoli di mondo meravigliosi. Chi ha detto che la navigazione è un mondo etero? Soprattutto se si tratta di raggiungere l’abbronzatura perfetta, visitando posti da sogno, anche la mamma più gay friendly non potrà tirarsi indietro. Affittate una barca a vela in una delle isole dell’arcipelago maltese e fatti portare in giro per spiagge e calette segrete, preoccupati solo di mettere la crema e di goderti il paesaggio. E se proprio ti prende la voglia di avventura, no problem: la vita da marinaio ti regalerà sicuramente momenti emozionanti, da raccontare alle amiche una volta tornate a casa.Tra le proposte di punta per una vacanza tutta gay friendly non può certo mancare Parigi, con la sua eleganza, le boutiques, i caffè sui viali e i macarons. Se anche tu subisci da anni il fascino di questi dolcetti buonissimi e, diciamocelo, adorabili da guardare, perché non imparare a crearli da zero? Diverse pasticcerie e scuole di cucina offrono classi che in poche ore ti renderanno maestre dell’arte 'macaronica': dalla meringa multicolor, al ripieno, fino alle decorazioni più elaborate. Sfidate la mamma ai fornelli e poi gustati insieme a lei le vostre creazioni.Per le mamme più tradizionali, invece, che ne dici di un giro nella splendida Provenza? E in particolare a Grasse, deliziosa cittadina a pochi chilometri dal mare, considerata la capitale mondiale della profumeria! Esplorate il centro storico, perdetevi tra le aiuole fiorite, visitate i laboratori dove nascono i profumi più famosi del mondo. E poi, naturalmente, aguzzate l’olfatto e trovate quello che fa per voi.Rimaniamo in atmosfera mediterranea ma questa volta tuffiamoci nel caos di uno dei più famosi bazar del mondo, dove perdersi tra montagne di oggetti luccicosi e venditori chiacchieroni è all’ordine del giorno: mamma mia, benvenuta a Marrakech. In mezzo alla confusione allegra e ai quintali di lampade, tappeti e foulard su cui stare a contrattare per ore, prendetevi un momento più tranquillo e dedicato alle spezie: ce ne sono davvero per tutti i gusti, con colori e profumi che neanche i tulipani in Olanda, ottime per cucinare naturalmente, ma anche per dare un tocco esotico alla casa.Hai una mamma energica, amante del ballo e della festa come se avesse sempre vent’anni? La farai senz’altro felice regalandole una lezione di autentica salsa cubana a Santiago, con tanto di partner autoctoni specializzati in giramenti di testa e sensualità contagiosa. Non preoccupatevi se siete nuovi nel pazzo mondo della danza latina: basteranno pochi minuti per ambientarsi, e l’unico rischio potrebbe essere che la mamma decida di mollare tutto per diventare la migliore ballerina di Bella Vista!Altro che meditazione e pace dei sensi, a Dubai si cambia decisamente stile: nel centro commerciale più grande del mondo, una specie di mecca dello shopping grande come 50 campi da calcio. Più di 1200 negozi, un hotel di lusso, 22 sale cinematografiche, oltre 120 ristoranti e bar, un acquario e una pista per il pattinaggio sul ghiaccio, tutto sotto lo stesso tetto. Non è certo un’esperienza rilassante, ma se vi sentite in vena di spese pazze siete nel posto giusto. Tenete pronta la carta di credito e buttatevi nella mischia!Hai altre mete da suggerire perfette da raggiungere con la mamma? E la tua: dove la porteresti?