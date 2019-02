26 febbraio 2019- 15:51 Fiere: a Tirreno C.T. ricetta per miglior espresso e novità sul caffè

Carrara, 26 feb. (Labitalia) - A Tirreno C.T., la fiera dell’ospitalità che insieme a Balnearia è in corso fino a domani, 27 febbraio, a Carrara Fiere, arriva la ricetta per il miglior espresso. A raccontarla è Vito Campanelli, personal bar trainer che a Tirreno C.T. è con la Esse Caffè, della famiglia Segafredo, in qualità di docente del Centro formazione per l’espresso. "Non esiste una ricetta perfetta, ma per fare un buon caffè occorre seguire quattro regole basilari", dice l’esperto. Le quattro regole sono: un'ottima miscela di prodotto; poi, una macchina macina dosatore; dunque, una macchina con un buon brevetto e che sia manutenuta; la professionalità del barman. Punti che in Italia possediamo, secondo Vito Campanelli, in quanto leader di tutto, dalle torrefazioni alla tecnologia. "Quello su cui occorre lavorare - conclude Campanelli - è la formazione dei nostri operatori perché quella del barista è una professione riconosciuta in tutto il mondo: non è un caso che anche all’estero chi fa caffè viene proprio chiamato così, 'barista', un vero e proprio brand made in Italy". Tra le novità presenti in fiera lo storico marchio di caffè Lavazza, che ha portato l’innovativo Airstream: un caravan firmato dall’azienda torinese adattato a bar che ogni giorno di fiera eroga oltre 1.500 caffè, permettendo di degustare numerosi prodotti del marchio Lavazza ed Eraclea. Nell’Airstream, Lavazza propone miscele di caffè sostenibili e tostate ad arte, insieme agli altri prodotti di caffetteria, quali orzo e ginseng, di cui presenta la novità Gusto Delicato. Completano l’offerta di granite e creme estive, tè e cioccolate invernali i nuovi Squeeze, preparati a base di frutta, ricchi di frutta congelata."A Tirreno C.T. il mondo del caffè è da sempre per rappresentato e lo dimostra la presenza di marchi storici, come Lavazza per esempio, o La Cimbali o ancora Faema: tutti a portare le ultime novità delle loro proposte per gli oltre 60 mila operatori attesi in questi giorni", spiega l’organizzatore della fiera, Paolo Caldana.