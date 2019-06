17 giugno 2019- 13:14 Fiere: Moa Cooperativa, Massimo Prete rieletto presidente società organizzatrice delle manifestazioni d’arredo MoaCasa e Casaidea

Roma, 17 giu. (Labitalia) - L'assemblea dei soci di Moa Cooperativa ha rieletto Massimo Prete alla presidenza della società organizzatrice delle manifestazioni d’arredo MoaCasa e Casaidea, appuntamenti espressione del settore dell’arredo di qualità, prodotto dalle più importanti industrie italiane. "Nelle nostre manifestazioni - sottolinea il presidente Massimo Prete - trovano spazio la forza della tradizione e l’innovazione dei giovani designer, con soluzioni sempre all'insegna di un alto livello qualitativo e dei servizi a valore aggiunto proposti al pubblico. I nostri espositori, per tradizione ed esperienza nel settore, garantiscono al cliente un lavoro di progettazione a misura, realizzato a regola d’arte, senza dimenticare i servizi di assistenza tecnica, montaggio e garanzia, sempre più richiesti e apprezzati dall’utente finale".Da oltre 40 anni Moa società cooperativa racchiude tra i suoi espositori le migliori aziende italiane, il cui pregio viene valorizzato da un format espositivo progettato con lo specifico intento di far dialogare con intelligenza industria e artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del made in Italy. "La missione di Moa società cooperativa - continua Massimo Prete - è di favorire la tradizione italiana con manufatti artigianali di qualità prodotti dalle nostre aziende, grazie al supporto di operatori qualificati e di anticipare le novità del settore, presentando in anteprima ai visitatori i trend di design e di mercato. Ogni edizione è contraddistinta da iniziative a vario titolo: dagli spazi riservati ai giovani designer, all’eccellenza artigiana, alle mostre a tema, ai pezzi unici firmati dai maggiori architetti, fino alle aree dedicate agli artigiani e alla ristrutturazione".