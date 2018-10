11 ottobre 2018- 13:56 Fiere: RomaSposa, pronti 1.000 modelli per oltre 20 sfilate

Roma, 11 ott. (Labitalia) - Come organizzare al meglio il proprio matrimonio da sogno in soli quattro giorni? Che siano nozze all’insegna del baroque wedding o del country chic, due delle tendenze più amate dai futuri sposi del prossimo anno, sono tantissime le novità in mostra a Palazzo dei Congressi, dal 18 al 21 ottobre, con RomaSposa-Salone nazionale dell’abito da sposa Edizione d’Autunno, un evento atteso che cattura a ogni edizione l’attenzione di circa 30 mila visitatori. Con le proposte delle oltre 200 aziende presenti nei due piani espositivi, tante idee per realizzare ogni desiderio romantico: tra location, intrattenimento, foto, bomboniere, viaggi di nozze e la consulenza di makeup stylist, hair stylist e wedding planner, sono tantissime le idee e i suggerimenti per organizzare al meglio il giorno del 'sì'. Arricchita dall’area wed academy, uno spazio riservato a workshop, incontri e conversazioni tra i futuri sposi e i maggiori esperti dei diversi settori, RomaSposa-Edizione d’autunno è l’occasione per ricevere consigli per soddisfare le richieste più diverse, dal galateo al look di futuri sposi e invitati. Con un’agenda ricca di sfilate e più di 1.000 modelli in passerella, sono gli abiti a catturare l’attenzione, con tutte le novità e le tendenze in fatto di look. Cambiano i tempi e le mode ma il matrimonio resta un sogno da vivere a occhi aperti con modelli dai dettagli preziosi ed eleganti: se leggerezza è la parola chiave per la sposa, in bianco o colorata secondo i gusti, allo sposo sono dedicati abiti dalle linee essenziali e sempre più raffinati. In programma un défilé ogni ora in un susseguirsi di appuntamenti che pongono gli sposi al centro del loro sogno. Sono oltre venti le sfilate in programma con le collezioni delle migliori firme e i dei più rinomati atelier del made in Italy. In passerella i modelli di Carnevali Spose, Dorian’s, Coppola Cerimonia-Sposa e Sposo, Chiara Vitale per Kore, Gianni Molaro, Elvira Gramano, Valeria Prisco-flagship Jillian, Radiosa Atelier, La Vie En Blanc, Le Spose di Datì.