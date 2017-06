Fillea Cgil: al via nuovo sito web

5 giugno 2017- 18:24

Roma, 5 giu. (Labitalia) - 'Domani ci sarà'. Questo lo slogan che campeggia sul nuovo sito della Fillea Cgil nazionale, www.filleacgil.it, il nuovo sito del principale sindacato del settore delle costruzioni. "Cambia il lavoro, ma i rischi -spiega Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil- rimangono gli stessi: mentre si creano le prime case in 3d, sul lavoro si continua a morire di per la poca sicurezza. Di fianco alle nuove professioni ad alta specializzazione, migliaia di lavoratori del legno, dei lapidei, delle cave, dei laterizi e dell’edilizia devono lottare quotidianamente con stipendi sempre più magri, precarietà e dissesti industriali". "Fillea Cgil -continua il sindacalista- è al fianco dei lavoratori anche con nuovi strumenti di comunicazione: il nuovo sito più semplice e tarato per dare informazioni utili e immediate a lavoratori e addetti del settore, l’utilizzo massivo di social media (face book, telegram, twitter, ecc.) sono parte di una nuova strategia comunicativa a cui affiancheremo presto, pubblicazioni specifiche, approfondimenti, newsletter. Il lancio del nuovo sito -spiega ancora il sindacalista- coincide anche con un momento della Fillea Cgil molto importante: abbiamo appena lanciato il progetto 'Piccole Pietre', un fondo per aiutare le strutture territoriali a sperimentare giovani quadri, compagne, immigrati. A giugno partirà inoltre la nuova Scuola di formazione sindacale residenziale, una 'piccola Ariccia' dove formare ogni anno circa 80/100 tra funzionari e delegati sulla contrattazione, facendo i conti con le trasformazioni e le novità che il mondo del lavoro sta conoscendo". "Il tutto dentro -spiega il dirigente sindacale- un piano di risanamento economico che sta andando bene (come ogni anno il bilancio consuntivo Fillea 2016 è integralmente pubblicato sul sito internet) e con la Fillea Cgil che, con i suoi circa 300 mila iscritti, si conferma il primo sindacato, sia negli impianti fissi, sia (dati Casse Edili ed Edilcasse certificati, anno edile 2016) nel settore dell’edilizia per poco meno di mille iscritti (seconda la Filca Cisl e terza la Feneal Uil). Un dato, quello del tesseramento in edilizia, che soprattutto -conclude Genovesi- ci consegna un tasso nazionale di sindacalizzazione di oltre il 62% e che conferma la grande forza del sindacato confederale unitario in questo settore, come hanno dimostrato anche le recenti mobilitazioni del 25 maggio su pensioni, sicurezza, lavoro e per il rinnovo del contratto nazionale".