Fiom: Francesca Re David eletta segretaria generale

14 luglio 2017- 14:39

Roma, 14 lug. (Labitalia) - L'Assemblea nazionale della Fiom-Cgil ha eletto questa mattina con 221 voti su 246 votanti Francesca Re David alla carica di segretaria generale dell'organizzazione, in sostituzione di Maurizio Landini che martedì scorso è entrato a far parte della segreteria nazionale della Cgil. Francesca Re David è la prima donna a ricoprire la massima carica della Fiom in 116 anni di storia dell'organizzazione. Romana, 57 anni, Francesca Re David, è sposata da 39 anni con il giornalista e regista Fabio Venditti; hanno due figlie, Chiara (37 anni) e Margherita (21). Francesca Re David si è iscritta giovanissima alla sezione del Pci di Ponte Milvio. Dopo la laurea in Storia alla Sapienza di Roma - con una tesi sul Pci e la Comunità europea di difesa, relatore Gastone Manacorda - ha svolto una serie di lavori precari per diversi istituti collegati alla ricerca e alla formazione. Nel 1987 ha iniziato a collaborare con la Cgil occupandosi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con la Fiom, avviando un progetto di formazione sull'innovazione tecnologica che si è concluso, nel 1990, con sei mesi da cooperante in Brasile con i metalmeccanici della Cut. Nel 1990 è entrata in Cgil, dove - tra i vari incarichi - si è occupata di politiche per i disoccupati e i giovani in cerca di lavoro.Nel 1997 è stata chiamata in Fiom dall'allora segretario generale Claudio Sabattini, entrando in segreteria nazionale l'anno successivo, prima come responsabile dei settori dell'informatica e telecomunicazioni e poi dell'elettrodomestico. Durante la segreteria di Gianni Rinaldini ha ricoperto l'incarico di responsabile dell'organizzazione, incarico confermato da Maurizio Landini. Presidente del Comitato centrale della Fiom, alla fine del 2013 è stata eletta segretaria generale della Fiom di Roma e del Lazio.