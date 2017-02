Firenze: atelier Via Maggio, club su misura con pezzi unici e cene esperienziali

22 febbraio 2017- 13:58

Firenze, 22 feb. (Labitalia) - Un 'club su misura' nel cuore dell'Oltrarno fiorentino dedicato all’alto artigianato, con pezzi unici di arredamento, design e alta sartoria, mostre temporanee e cene esperienziali dal menu insolito, grazie a un team di artigiani, artisti e professionisti del buon vivere e del buon mangiare: succede all’atelier Via Maggio Fashion & Furniture, situato nell’omonima via, quartier generale della tradizione artigiana fiorentina. Venerdì 24 febbraio, alle 18, l'inaugurazione (fotogallery).Il club nasce in una sede preziosa e fuori dal comune, all’interno di 70 metri quadrati ricchi di spunti creativi dell’atelier, con la promessa di espandersi presto nei 130 mq del piano inferiore, per cene a lume di candela tra mura in pietra e volte di mattoni rossi. E' qui che da marzo sarà possibile cenare o partecipare a un cocktail party in una location d’eccezione, come in un esclusivo club. Co-protagonisti dell’esperienza, abiti da sera impreziositi da migliaia di paillettes cucite a mano una per una, accessori quali borse e lingerie in seta e pizzi francesi, abiti da uomo pensati e realizzati su misura, design e pezzi d’arredamento antichi e di modernariato, restaurati a mano e dotati di una nuova identità grazie a colori e tessuti contemporanei.Tutto è artigianale, frutto della creatività di un team che ha come cuore pulsante tre donne della stessa famiglia. La madre Alessandra Giotti si occupa dell’arredamento d’interni, dalla scelta delle stoffe alla caccia di pezzi vintage, fino al ripristino di legni e imbottiture. La figlia Martina Capanni si dedica con passione e pazienza alla creazione di abiti da sera, lingerie e una curiosa linea di stylish t-shirt. La sorella Chiara Capanni, reduce da due anni in Australia, gestisce il settore vendite dello store con un occhio particolare ai clienti stranieri. Con madre e figlie collaborano attivamente Elisabetta Franchi per la lingerie, Mario Scali per la produzione sartoriale di abiti da uomo, e la fotografa Susanne Paetsch (Photo&Frames) alla quale sono affidate le pareti dell’Atelier, destinate ad ospitare un nuovo allestimento fotogra-fico ad ogni cambio di stagione. Una sorta di mostra temporanea in tema con lo scorrere del tempo e il mutare di colori e atmosfere. La cura delle Cene in atelier fa, invece, capo al collettivo Kitchen & Wishes, catering contemporaneo costituito da Giulia, chef della Libreria Brac, Elena, chef e curatrice di eventi, e Giulio, wine lover. Saranno loro a proporre di volta in volta atmosfere e sapori in linea con il tema della serata e della stagione. Diversi i format già in cantiere, dall’aperitivo con finger food e postazione di live cooking all’incontro con il produttore di vini, fino alla cena esperienziale, magari ispirata a un colore o a una sensazione, come la 'cena viola' in programma il 10 marzo.Il menu della serata si giocherà, infatti, tutto sulle sfumature di viola: dall’involtino di bietola viola ripieno di ricotta, porri ed erbe aromatiche, servito con cialde di pane croccante e terracrepoli, agli gnocchetti di patata viola con crema di cime di rapa e cime di cavolo violetto, fino allo spezzatino di maiale al mirto e vino rosso, con brunoise di sedano rapa, mele rosse e primule. In tinta anche il dessert: fondente al cioccolato con nocciole croccanti e crema al ro-smarino e violetta. Da bere, in abbinamento alle varie portate, un Trebbiano Metodo Classico 18 mesi, un Verdicchio Classic Superiore, un Bolgheri Superiore e un Recioto della Valpolicella. Gli eventi dedicati al cibo in Atelier sono destinati a diventare un appuntamento mensile, ma lo spazio è prenotabile anche per eventi privati, sfilate, aperitivi, cocktail party, iniziative di team building, purché in linea con il contesto dell’atelier Via Maggio. E le prime richieste ci sono già: “Per il momento soprattutto da parte di stranieri di passaggio a Firenze per lavoro o per svago, che desiderano un’esperienza esclusiva -afferma Alessandra Giotti- ma anche da parte di brand interessati a realizzare un evento particolare in un luogo diverso dal solito”. All’interno dell’atelier si svolgono già periodicamente vernissage, photo shooting e sfilate. Ma è il cliente il vero protagonista dello spazio. “Ciò che caratterizza l’atelier Via Maggio -aggiunge- è l’atmosfera che accoglie chi vi entra: rilassante, familiare, è come entrare nel salotto di casa, tra profumi e colori. Le mani scivolano su velluti, sete e lini. Così il cliente torna al centro dell’attenzione, in un percorso psicologico, sociale e sensoriale”.