Focus internazionale per Modaprima alla Leopolda di Firenze

18 maggio 2017- 14:13

Firenze, 18 mag. (Labitalia) - Modaprima punta su un target all’insegna dell’internazionalità: con un format espositivo mirato a rilanciare la qualità della sua proposta e portando in scena una selezione di collezioni prodotte in Italia ma dall’ampio respiro internazionale, pensate per una distribuzione globale dinamica e in continua evoluzione. L'appuntamento è da domani a domenica 21 maggio, alla Stazione Leopolda di Firenze, dove Pitti Immagine presenta l’82esima edizione di Modaprima, il salone per le collezioni ready-to-wear di abbigliamento e accessori donna e uomo per la primavera-estate 2018 e i best-seller per l’autunno-inverno 2017/2018.All’ultima edizione del salone sono stati circa 1.400 gli operatori arrivati a Firenze nei tre giorni della manifestazione, da più di 50 paesi esteri, e si sono registrate crescite dei compratori dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud. Il salone - diventato l’appuntamento fieristico di riferimento per il mercato internazionale delle produzioni moda per la media e grande distribuzione - metterà in scena circa 100 collezioni presentate da quasi 50 aziende, alcune delle migliori realtà in Italia specializzate in questo segmento produttivo, e da una selezione di aziende estere provenienti da paesi come Inghilterra, Spagna, Portogallo e Grecia. E anche a questa edizione Pitti Immagine spinge dunque sull’internazionalità, attraverso iniziative promozionali e di comunicazione, puntando a intercettare un pubblico qualificato e globale di operatori del settore. Modaprima continua a scommettere su Accessories, la sezione dedicata a uno dei driver fondamentali della moda: l’accessorio, componente di riferimento nel panorama fashion contemporaneo, con un’attenta proposta pensata per i buyer alla ricerca di nuovi input stilistici. Le collezioni a questa edizione sono: Celdes, Farblue, Foodard Accessories, Luana Ferracuti, Vizio e Coccoluto Ferrigni.“Nonostante le difficoltà e le incertezze del settore, Modaprima continua a essere un salone di riferimento a livello internazionale per la moda di qualità dedicata alla grande distribuzione. I punti di forza del salone rimangono l’internazionalità dei buyer e le date negli slot internazionali, in anticipo rispetto al normale avvio di stagione", afferma Agostino Poletto, vicedirettore generale di Pitti Immagine. "Anche a questa edizione - prosegue - presentiamo una selezione delle migliori realtà di questo segmento produttivo, grazie anche alle sinergie che in questi anni abbiamo attivato con le istituzioni e gli organismi che promuovono la piccola e media industria italiana. Fondamentali sono anche gli investimenti nella promozione all’estero, con un lavoro di contatto e invito ai rappresentati del retail dai nuovi mercati, su cui è necessario puntare, e uno sviluppo dei contatti esistenti nei paesi già consolidati, in cui incrementare la presenza delle nostre aziende"."Il programma di incoming di buyer esteri è per noi fondamentale: a questa edizione saranno oltre 20 i compratori internazionali coinvolti. E da diverse stagioni lo realizziamo assieme ad Agenzia Ice, partner diventato ormai strategico. Nelle ultime edizioni abbiamo registrato un pubblico sempre più qualificato, arrivato a Firenze da tutto il mondo e con un approccio molto concreto al fare ordini e ad avviare rapporti di business”, sottolinea. La strategia di internazionalizzazione di Modaprima punta a incrementare la partecipazione di buyer esteri attraverso missioni dai mercati consolidati e dalle economie emergenti, un programma avviato ormai da diverse stagioni grazie a un importante accordo di collaborazione con Ice Agenzia per la promozione all’estero e l'internazionalizzazione. Questa edizione saranno 21 i buyer esteri coinvolti nel programma incoming, provenienti da Giappone, Russia, Corea del Sud, Ucraina, Lettonia, Cina e Belgio.