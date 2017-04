Fondazione Consulenti del lavoro, in 2016 erogate politiche attive per circa 3 mln euro

28 aprile 2017- 18:30

Napoli, 28 apr. (Labitalia) - "Nel 2016 abbiamo erogato politiche attive per 2.931.498 euro, con una crescita del fatturato di circa il 17% rispetto all’anno precedente”. Lo ha detto il presidente della Fondazione consulenti per il lavoro, Mauro Capitanio, nel corso della seconda giornata del nono congresso nazionale dei consulenti del lavoro.La Fondazione è l’agenzia per il lavoro del consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, istituita nel 2007. “Ci stiamo impegnando per crescere ancora sul piano delle politiche attive -ha concluso- come stiamo facendo anche sull’assegno di ricollocazione, e sulle altre attività della Fondazione”.