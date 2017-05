Fondazione Emblema, da Forum Borsa Ricerca occasioni innovazione

4 maggio 2017- 14:38

Napoli, 4 mag. (Labitalia) - "Il Forum della Borsa della Ricerca mira a favorire il contatto diretto tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, per creare occasioni concrete di trasferimento di tecnologia ed innovazione a livello nazionale". A dirlo oggi Tommaso Aiello, direttore generale Fondazione Emblema, presentando a Napoli il Forum della Borsa della Ricerca, co-organizzato con l’Università degli studi di Salerno col sostegno di Sviluppo Campania e del ministero per lo Sviluppo Economico, che si terrà dal 22 al 24 maggio, presso il Campus di Fisciano (Salerno)."Quest’anno -fa notare- avremo presenze da 12 regioni italiane, 65 tra investitori e grandi imprese, 22 atenei italiani coinvolti, 370 progetti di ricerca e oltre 800 appuntamenti da realizzare. Siamo pronti a farli dialogare e a svolgere il nostro ruolo di facilitatori. L’esperienza ci insegna che da ogni edizione del forum sono nate almeno 100 collaborazioni: crediamo che start up, aziende e istituzioni approfitteranno di questo appuntamento per discutere di progetti di ricerca e crescita delle realtà del territorio”. “Questo Forum -chiarisce Pietro Campiglia, delegato Università di Salerno- è un modo per creare contatti tra tutti i sistemi produttivi del mondo della ricerca. C’è bisogno di innovazione tecnologica da trasferire alle imprese, troppo spesso sono mancati punti di contatto e noi crediamo che gli studenti sono i più adatti a crearne. In questo modo, si andrebbe finalmente a completare la filiera della ricerca”.Serena Iossa, responsabile area Sviluppo e Innovazione Sviluppo Campania, spiega: “Come 'Sviluppo Campania' abbiamo lanciato una manifestazione d’interesse per selezionare 15 tra aggregati, distretti tecnologici e start up che possano sfruttare questa opportunità per promuovere il loro business. Inoltre siamo pronti ad affiancare la Fondazione Emblema nelle sfide per il trasferimento tecnologico e il collegamento tra domanda e offerta”. Il Forum della Borsa della Ricerca è un evento unico nel suo genere: mondo della ricerca universitaria, startup, aziende e investitori hanno qui l’occasione di incontrarsi e determinare l’avvio di collaborazioni fra chi fa ricerca e chi è interessato ad applicarla. Il progetto, dal 2010 al 2016, ha visto l’organizzazione di oltre 6.000 incontri, che hanno dato vita a innumerevoli collaborazioni. Partecipanti dell’ottava edizione e ad oggi già confermati numerosi gruppi aziendali, fondi di investimento e delegazioni universitarie. In particolare, saranno circa cinquanta le aziende e gli investitori, fra cui: 3M, Angelini, Panakès Partners, Fincantieri, STMicroelectronics e Innogest. Presenti uffici di trasferimento tecnologico, gruppi di ricerca e Spin Off provenienti da 22 atenei di 13 regioni fra cui Università degli studi di Padova, università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli studi di Genova, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Università Federico II di Napoli.