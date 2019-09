4 settembre 2019- 11:16 Fondazione Inarcassa, bene programma Pd-M5S su equo compenso Il presidente Comodo: 'Ci auguriamo che tema sia al più presto in agenda"

Roma, 4 set. (Labitalia) - “Con grande soddisfazione troviamo nella bozza delle linee programmatiche sulle quali si stanno confrontando M5S e PD, che 'il giusto compenso anche per i lavoratori non dipendenti' sia indicato tra le priorità di governo". Lo afferma Egidio Comodo, presidente di Fondazione Inarcassa, la Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa. "Ci auguriamo che il nuovo esecutivo, la cui formazione speriamo possa definirsi rapidamente, metta al più presto al centro dell’agenda politica la discussione sull’introduzione dell’equo compenso, dopo gli sforzi e il virtuosismo già dimostrati da molte regioni italiane”, prosegue Comodo.“E’ importante che anche il tema della ricostruzione delle aree terremotate rientri tra le linee di lavoro del prossimo governo. La Fondazione ha più volte sottolineato il valore dello strumento del sisma bonus e la necessità di una sempre più rapida messa in sicurezza degli edifici danneggiati dai tragici eventi sismici che hanno colpito il Paese. Tuttavia, ci aspettiamo che questi impegni non rimangano solo espressione di intenti, ma che possano concretizzarsi al più presto con l’avvio dei lavori parlamentari”, conclude.