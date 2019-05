17 maggio 2019- 17:20 Food: Italian exhibition group, da domani Sigep nuovamente negli Usa

Roma, 17 mag. (Labitalia) - Un road show firmato Sigep all’insegna dell’internazionalità, che entro fine 2019 raggiungerà 10 paesi e 3 continenti. Dopo essere stato protagonista al Global speciality coffee expo di Boston (11-14 aprile 2019), il salone internazionale della Gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè di Italian exhibition group (41° edizione, 18-22 gennaio 2020, Fiera di Rimini, assieme ad A.B. Tech Expo), torna da domani negli Usa per il National restaurant association show 2019 di Chicago (18-21 maggio), il più importante appuntamento annuale per la ristorazione e ospitalità in terra statunitense. Sigep partecipa al National restaurant association show con un’area promozionale dedicata, insieme ad espositori top del food service provenienti dai principali paesi nel mondo, per presentare in anteprima sul suolo americano al mondo professionale le principali novità dell’edizione 2020 - a cominciare da layout della manifestazione e nuovi contenuti - ad aziende, professionisti top, buyers, distributori e importatori con gusti e tendenze della più rinomata tradizione del Made in Italy. Sul fronte consumer, il road show annovera il calendario del Gelato Festival, di cui Sigep e Carpigiani sono i principali partner, e che quest’anno prevede una serie di eventi B2C a Barcellona, Okinawa, Berlino, Boston, Varsavia, Vienna Baden, Londra, Chicago, Yokohama GWT, Washington DC, West Hollywood LA, per la promozione della filiera del gelato artigianale. Tra i prossimi appuntamenti B2B in programma, il World of coffee di Berlino (6-8 giugno 2019) e l’Ibie di Las Vegas - International baking industry exposition, manifestazione dedicata alla filiera della panificazione (7-11 settembre 2019), a cui Sigep prenderà parte per incrementare le opportunità di business e di networking in ambito internazionale.