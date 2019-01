17 gennaio 2019- 16:25 'Forme', a Bergamo i World Cheese Awards

Milano, 17 gen. (Labitalia) - Sbarcano a Bergamo i World Cheese Awards, gli Oscar dei formaggi che arriveranno per la prima volta in Italia, ospiti dei padiglioni di Promoberg - Fiera di Bergamo, dal 18 al 20 ottobre, come fiore all’occhiello dell’edizione 2019 di 'Forme', manifestazione dedicata all’arte casearia italiana d’eccellenza. Al primo giorno, riservato agli addetti ai lavori, segue il Cheese Tour, una due giorni dedicata al pubblico. Organizzati da The Guild of Fine Food, i World Cheese Awards da oltre 30 anni premiano i migliori produttori del pianeta, dai piccoli artigiani ai grandi brand.E 3.472 formaggi provenienti da 41 paesi, oltre 2.500 aziende produttrici, una giuria internazionale di 235 esperti, e 6.000 visitatori, tra specialisti, opinion leader e appassionati da tutto il mondo sono le credenziali dell’ultima edizione tenutasi a Bergen, in Norvegia, dove l’Italia ha collezionato 175 Awards, di cui 13 Super Gold, 42 Gold, 60 Silver e 60 Bronze. Ben 4 dei 16 Top Cheeses finalisti erano italiani, con il riconoscimento di Best Italian Cheese andato al Pecorino Toscano Riserva del Fondatore del Caseificio Il Fiorino di Roccalbenga, nel grossetano. Per la 32esima edizione si aspetta di superare il record di 3.500 formaggi, con la presenza di nuove nazioni produttrici, come Giappone, Barbados, Tailandia e Taiwan. Sempre alla Fiera di Bergamo, il 17 e il 18 ottobre si terrà la prima edizione di B2Cheese, salone internazionale del formaggio: rassegna fieristica nazionale e internazionale dedicata esclusivamente a operatori del settore, con produttori, affinatori, confezionatori e aziende collegate (food tech, logistica, consulenza, internazionalizzazione). Due giorni interamente dedicati alla promozione dell’industria casearia italiana, con attività di matching tra produttori, buyers, importatori, distributori, convegni, workshop, degustazioni tecniche.A questi due eventi dedicati ai professionisti del settore si aggiunge un fine settimana di appuntamenti aperti al pubblico. Nel cuore della Città Alta, il 19 e il 20 ottobre la mostra a ingresso gratuito 'And the winner is... 31 anni di campioni Wca' riunirà per la prima volta nella cornice della Sala delle Capriate di Palazzo della Ragione i vincitori di tutte le scorse edizioni di World Cheese Awards. Nelle stesse giornate, nella loggia porticata di Palazzo della Ragione, in Piazza Vecchia, si terrà la mostra mercato 'Piazza Mercato del Formaggio', dedicata alle specialità casearie delle province di Bergamo, Lecco e Sondrio coinvolte nel progetto 'Cheese Valley - Bergamo Città Creativa Unesco'. La candidatura, annunciata durante l’edizione 2018, porta i gioielli lattiero-caseari orobici a incontrare la rete mondiale dell’Onu creata nel 2004 per promuovere la cooperazione tra le città che hanno identificato la creatività come elemento strategico per lo sviluppo sostenibile. Da non perdere per gli appassionati del genere anche gli appuntamenti del Cheese Festival aperto al pubblico dal 18 al 20 ottobre nello stesso padiglione dei World Cheese Awards che propone: i 'Cheese Lab', degustazioni di specialità casearie e prodotti in abbinamento come birra, vino, miele, organizzate in collaborazione con Onaf (Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio); i 'Cheese Lab Wca', occasione unica per scoprire e gustare formaggi rari e altrimenti introvabili e gli show cooking della Nazionale italiana cuochi. La manifestazione si chiuderà con la serata di gala e beneficenza 'Buono come il formaggio', organizzata sempre in una location suggestiva nella Città Alta di Bergamo.