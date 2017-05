Forum Pa: al via domani con il ministro Madia

22 maggio 2017- 12:44

Roma, 22 mag. (Labitalia) - Una nuova Pa per lo sviluppo sostenibile. Questo il tema della 28ma edizione del Forum Pa, organizzata da FPA, società del gruppo Digital 360, che aprirà i battenti domani, nel nuovo Roma Convention Center La Nuvola, per concludersi giovedì 25 maggio. Apertura dunque, domani, con il ministro della Pa e della semplificazione, Marianna Madia, che presenterà la riforma della pubblica amministrazione, e chiusura con il commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale Diego Piacentini, passando dalla lectio magistralis di Jeffrey Sachs, director of The earth institute della Columbia University, leader mondiale nello sviluppo sostenibile. Saranno tre giorni di grandi eventi di scenario, convegni tematici sulle politiche d’innovazione, tavoli di lavoro per i vertici delle amministrazioni e delle aziende, seminari di formazione gratuita.Tra i tanti ospiti nell'agenda di Forum Pa 2017 ci saranno il ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, il ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, il ministro degli Affari regionali e della famiglia, Enrico Costa, il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, il ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Sandro Gozi, ma anche il presidente Anac, Raffaele Cantone, il sindaco di Roma capitale, Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti."Il tema di Forum Pa 2017 sarà la Pa sostenibile -spiega Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa- o meglio il ruolo che una Pa davvero innovativa, cioè efficiente, digitale, aperta, collaborativa, può svolgere per rispondere a grandi questioni aperte, come il lavoro che non c’è, la sicurezza percepita come precaria, la tutela della salute, la qualità dell’ambiente, le disuguaglianze in crescita. Perché nessuno degli obiettivi di sviluppo sostenibile può essere realizzato senza il contributo della pubblica amministrazione".Previsto anche il Premio Forum Pa 2017 che intende raccogliere progetti che possono dare risposte concrete a crescenti bisogni in 10 ambiti della digitalizzazione della Pa. Sono arrivate molte centinaia di progetti e i più meritevoli sono visibili su www.forumpachallenge.it. Tra questi ne sono stati selezionati cento e dieci di questi, ritenuti i più interessanti, saranno appunto presentati al Forum.