Forum Pa: Camere commercio Crotone e Vibo Valentia premiate per 'Insider'

26 maggio 2017- 12:17

Roma, 26 mag. (Labitalia) - Il 'Premio 10X10= cento progetti per cambiare la Pa' va alle Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia per il progetto Insider, candidato nella sezione 'Sharing economy, sussidiarietà orizzontale, social innovation'. Il concorso, promosso da Fpa al fine di valorizzare i progetti in grado di cambiare la pubblica amministrazione sfruttando le opportunità dell’innovazione digitale, ha visto la partecipazione di 314 soggetti pubblici e privati, in maggioranza impegnati in ambito comunicazione, servizi online e smart city.Il progetto Insider è stato ideato e gestito da Donatella Romeo, segretario generale delle Camere di commercio di Crotone e Vibo Valentia. "Il nostro obiettivo -spiega Romeo- era quello di valorizzare i dati in possesso del sistema camerale, a partire da quelli del Registro imprese, per fini di indagine e di intelligence. Abbiamo potuto conseguire tale ambizioso traguardo soprattutto grazie alle risorse del Pon Sicurezza, gestite dal ministero dell'Interno e con la proficua collaborazione di Unioncamere e Infocamere". "Oggi le pubbliche amministrazioni -chiarisce- sono in possesso di una mole di dati enorme: tale patrimonio inestimabile può essere utilizzato per nobili fini istituzionali, quali la lotta alla criminalità organizzata. Il consenso che Insider sta riscuotendo a livello nazionale e internazionale attesta che l’idea è vincente e potrà essere sviluppata ulteriormente ed estesa al territorio nazionale. Infine, si conferma la buona capacità del personale delle Camere di commercio di Crotone e di Vibo Valentia di ideare e gestire progetti, anche di elevata complessità, qualità non comune a tutti gli enti".Il premio è stato ritirato a Roma dal presidente della Camera di commercio di Crotone, Alfio Pugliese, accompagnato dalla referente del progetto, Gaetana Claudia Rubino. "Con grande orgoglio -sottolinea Pugliese- ritiro il riconoscimento attribuito alle Camere di commercio di Vibo Valentia e Crotone poiché, in un contesto nazionale in cui spesso il nostro territorio emerge per record negativi, essere premiati, ancora una volta, tra centinaia e centinaia di partecipanti è prova dell’innovativo operato dei nostri enti. Ancora più fiero sono del premio al progetto Insider perché è portato avanti nell’ambito delle iniziative per la legalità: una tematica prioritaria per il nostro territorio e un modo, da parte nostra, per supportare l’ineguagliabile lavoro della Magistratura e delle forze dell’ordine".Il presidente della Camera di commercio di Vibo Valentia, Michele Lico, esprime grande entusiasmo con riferimento al Premio: “Abbiamo sin da subito creduto nel progetto Insider -sostiene- come progetto innovativo di dialogo tra le istituzioni per un’azione sinergica sul fronte comune della lotta alla criminalità. La condivisione di dati e informazioni è presupposto fondamentale per la reale conoscenza del fenomeno e per elaborare, dunque, strategie di contrasto e di prevenzione mirate ed efficaci". "Il contributo qualificato -ricorda- offerto dalle Camere di commercio è una visione particolareggiata del sistema delle imprese con studi economici e con la rilevante mole di dati del Registro Imprese. Nell’ambito di questo premio, a cui hanno partecipato oltre trecento amministrazioni, inclusi diversi enti camerali, essere le sole Camere di commercio vincitrici, insieme alla grande e prestigiosa Camera di commercio di Milano, ci induce a credere che abbiamo operato bene, indirizzando al meglio le nostre risorse economiche e valorizzando la professionalità del capitale umano dell’ente”.