Forum Pa: oltre 17mila persone per 260 appuntamenti edizione 2017

26 maggio 2017- 18:02

Roma, 26 mag. (Labitalia) - Nuova la location, nuovo il layout, nuovo il tema: Forumpa 2017 si presentava davvero come una scommessa. Dopo tre giorni di lavoro, i numeri restituiscono l’immagine dell’edizione più partecipata degli ultimi anni: dal 23 al 25 maggio, al 'Roma Convention Center la Nuvola', sono arrivate oltre 17mila persone per partecipare ai 260 appuntamenti in programma, dal grande convegno di apertura con il ministro Marianna Madia al seminario ristretto a pochi esperti; dalla lectio magistralis di Jeffrey Sachs alle Academy di formazione. Nelle sale si sono alternati 997 relatori che hanno, tutti gratuitamente, dedicato tempo, testa e cuore per offrire un contributo ai loro colleghi innovatori.“I cancelli si sono chiusi da poche ore, ma già possiamo dire -commenta Carlo Mochi Sismondi, presidente di Fpa, l’azienda che organizza la manifestazione- che la scommessa è stata ampiamente vinta: erano molti anni che non si vedeva un tale interesse. Molti i fattori di questo successo: una riforma che ha concluso proprio all’immediata vigilia del Forumpa17 il suo percorso legislativo; una trasformazione digitale della Pa che in questi giorni ha visto definito il suo percorso per i prossimi tre anni; un grande impulso all’innovazione che viene da una parte del pubblico impiego che non ci sta a farsi equiparare ai furbetti; una programmazione europea che, seppure partita in ritardo, sta prendendo vita; infine una collocazione, nella 'Nuvola di Fuksas', particolarmente stimolante e attrattiva”.Nei tre giorni di Forum Pa si sono incontrati e confrontati esponenti di governo e della politica regionale e locale, accademici, dirigenti apicali, vertici di imprese Ict, esperti, innovatori e opinion leader. Forum Pa 2017 è stato anche un grande evento multimediale e multipiattaforma: su Twitter infatti l’hashtag ufficiale #forumpa17 ha dato vita a un evento nell’evento. Sono stati oltre 14mila i tweet scritti da quasi 3.000 persone, per un totale di visualizzazioni che sfiora i 9 milioni. Grande successo tra il pubblico della manifestazione anche per la webTv (oltre 18 ore di diretta in 3 giorni, cinque conduttori che hanno dato vita a talk show, tavole rotonde e interviste face-to-face con oltre 60 ospiti tra relatori, speaker, amministratori d’aziende e dirigenti) e per la webRadio gestita con l’aiuto di radioliberatutti.it (24 ore di diretta in tre giorni a cui hanno lavorato 15 speaker e 3 registi, che hanno interagito con più di 50 ospiti).