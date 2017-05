Forum Pa: premiate migliori pratiche pubbliche amministrazioni

25 maggio 2017- 17:44

Roma, 25 mag. (Labitalia) - Oggi, in occasione dell'ultimo giorno del Forum Pa, sono stati premiati i vincitori del 'Premio Forum Pa 2017: 10×10 = cento progetti per cambiare la Pa'. Questi i vincitori: il Comune di Mantova con il progetto 'Mantova D@to Sicuro' nella categoria Cybersecurity, business continuity, crisis management, sicurezza dei sistemi informativi; il Comune di Bari con 'Musica (Monitoraggio urbano attraverso soluzioni innovative per città agili)' nella categoria Smart city, dati e IoT; Equitalia spa con 'Equiclick' per i servizi online, mobile e pagamenti elettronici. E ancora: il Comune di Campi Bisenzio con il progetto 'Fido-Formazione interattiva domande online' nella categoria Pa senza carta; l'Istituto comprensivo Eleonora Duse di Bari con il progetto 'Cellule didattiche capovolte autorigeneranti' nella categoria scuola e educazione digitale; la startup Soonapse srl con il progetto 'WaterPlan' per l'agricoltura intelligente; l'Agenzia delle Entrate con il progetto '#EntrateinContatto' nella comunicazione verso cittadini e stakeholder; il Comune di Milano con il progetto 'Crowdfunding civico' per la sharing economy, sussidiarietà orizzontale, social innovation; la Provincia di Barletta Andria Trani con 'BATinnovation', nella categoria Smart environment e energy management.La call è stata lanciata da Fpa lo scorso marzo per individuare, far emergere e valorizzare i migliori progetti di digitalizzazione della P.a. realizzati da amministrazioni centrali e locali, aziende pubbliche di servizi, Regioni e Province, aziende di spl, ma anche multiutility, pmi e startup innovative in grado di migliorare l'organizzazione e i processi della Pubblica amministrazione in dieci diversi ambiti. Sono 314 le candidature ricevute, da cui una giuria di esperti ha selezionato 100 soluzioni particolarmente meritevoli (pubblicate sulla piattaforma Forum Pa Challenge). Tra le soluzioni delle short list sono stati selezionati i 9 progetti vincitori (non c'è un vincitore nella categoria Industria 4.0, per la quale non è arrivato un numero sufficiente di candidature).“Questi progetti -dice Gianni Dominici, direttore generale di Fpa- rappresentano esempi concreti di innovazione digitale nella Pa: l'amministrazione pubblica può essere un decisivo driver d’innovazione e il premio intende raccogliere e valorizzare quei progetti e prodotti in grado di dare risposte concrete ai crescenti bisogni di digitalizzazione. Sono state davvero molte le candidature arrivate e le soluzioni vincitrici rappresentano eccellenze in grado di innovare la Pubblica amministrazione”.