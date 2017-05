FotoArte, protagonista il Sud 'visto' da Piergiorgio Branzi

22 maggio 2017- 13:27

Bari, 22 mag. (Labitalia) - Piergiorgio Branzi, tra i più importanti fotografi italiani, sarà il protagonista della quattordicesima edizione di FotoArte, il festival pugliese dedicato alla fotografia e ai suoi straordinari interpreti, in programma a Taranto (26 maggio-4 giugno), Bari (3-9 giugno) e, in provincia di Lecce, a Salice Salentino (17-23 giugno) e Casarano (24-25 giugno). Oltre alla mostra e al seminario di Branzi dedicati al Sud, da sempre al centro della produzione dell’artista, la manifestazione, ideata dal circolo fotografico Il Castello di Taranto, ha ospitato maestri della fotografia come Ferdinando Scianna, Letizia Battaglia, Franco Fontana e Uliano Lucas, e si propone ancora una volta punto di riferimento per professionisti e appassionati con il suo network di iniziative diffuse in tutta la regione e le sue proposte tra visione e partecipazione, con esposizioni, seminari, workshop e letture portfolio.La cerimonia di inaugurazione del 26 maggio, a Taranto, è in programma in città vecchia, al MuDi, in vico Seminario 1, alle ore 18, e sarà seguita, alle 18,30, dal seminario di Piergiorgio Branzi, 'Il mio Sud', e dal vernissage delle otto mostre allestite nello stesso Museo Diocesano.Insieme agli scatti di Branzi, raccolti sotto il titolo 'Sud', si potranno ammirare le opere di Andrea Pacanowski (Mutevole realtà), Graziano Panfili (Di padre in figlio), Franco Sortini (Tamburi, quartiere ai margini), Peppe Carucci (Intentus animo), Francesco Cacciuttolo (Aprite quella porta), i mini portfoli degli utenti del Centro Diurno Basaglia (Racconti) e la collettiva dei soci del Circolo Fotografico Il Castello (La bellezza nell’imperfezione).Il programma nel capoluogo ionico proseguirà il 27 maggio, sempre al MuDi, con Branzi presidente di giura della tappa tarantina di Portfolio Italia, il Circuito ideato nel 2004 dalla Federazione italiana associazioni fotografiche e diventato uno degli eventi fotografici più importanti del Paese. Dalle 10,10 alle 13,10 e dalle 16,10 alle 19,10 si alterneranno alla lettura Susanna Bertoni, Lisa Bernardini, Sandro Bini, Marcello Carrozzo, Saverio Langianni, e Andrea Pacanowski secondo una formula che verrà proposta anche il giorno seguente dalle ore 9,10 alle ore 13,10 con la proclamazione dei vincitori in serata. Inoltre, sempre al Mudi, il 27 maggio è in programma il workshop di Max Angeloni (ore 9,30), 'Lo stile narrativo-1000 modi per personalizzare una storia', mentre il 28 maggio un altro workshop, 'Alla scoperta della street-photograph', sarà tenuto da Donato Chirulli (9,30). Gli appuntamenti sono entrambi sostenuti dalla casa giapponese Fujifilm, che consentirà di provare le fotocamere e gli obiettivi top della propria produzione. La programmazione prevede ancora seminari, uno il 28 maggio (ore 18) con Andrea Pacanowski (Realtà indefinita), un altro il 2 giugno (ore 10) con Roberto Pedron, chiamato a presentare in prima assoluta il suo ultimo reportage, Amman, realizzato nello Speciality Hospital della capitale giordana, catturando gli sguardi di bambini che si domandano ancora il perché di una guerra dei grandi. FotoArte si avvale del gemellaggio ormai consolidato e sinergico con il PhotoFestival 'Attraverso le pieghe del tempo' il nome della rassegna annuale, giunta nel 2017 alla settima edizione e ideata e curata dall’associazione culturale 'Occhio dell’Arte', nella persona della sua presidente, Lisa Bernardini.A Bari, città che per la prima volta entra a far parte di FotoArte, grazie all'organizzazione di Pio Meledandri, aprirà i battenti la mostra di Alessandro Capurso, Suburbia-Sotto la città, che sarà inaugurata il 3 giugno (ore 19, Spazio Giovani di via Venezia 41) alla presenza dell’assessore alle Politiche giovanili, educative, università e ricerca del Comune di Bari, Paola Romano (apertura fino al 9 giugno, ore 11-13/18-20). Quindi, il 5 giugno (ore 19, Il Pane e le Rose di via Cairoli 184) è in programma il vernissage della collettiva 'Le 10 Bellezze', con scatti di Annamaria Renna, Camilla Piergiovanni, Chiara Loiudice, Donatella Rossano, Fara Meledandri, Francesca De Santis, Ivana Lorusso, Ornella de Carlo, Eleonora De Gaetani e Silvia D’Attoma (sino al 15 giugno, da lunedì a sabato ore 13-15/19-23). In calendario anche un incontro con Giuseppe Scaglione e Pio Meledandri, il 9 giugno (ore 18, Spazio Giovani) in occasione del finissage della mostra Suburbia. Il programma di Salice Salentino, allestito dall’associazione FotoFucina (via Cairoli 89), prevede un incontro d’autore, 'Cerchiamo Bellezza' con Sergio Ramazzotti, il 17 giugno (ore 19,30), un laboratorio di ripresa analogica, sviluppo del negativo e acquisizione digitale con Alessandro Signore e Luica Oliani, il 19 giugno (ore 9-13/15-18) e l’inaugurazione della mostra dei soci, Cerchiamo Bellezza, il 23 giugno (ore 19,30).La stessa mostra verrà inaugurata il 24 giugno (ore 19), a Casarano, dove Photosintesi, nella sede della scuola paritaria Internazionale di via Cavour (ore 9), propone anche il reportage su Saharawi di Giulio di Meo, Il deserto intorno, e la collettiva Il mare intorno, realizzata in collaborazione con il teatro Crest di Taranto, il Circolo Fotografico Il Castello, Witness Journal e Isolab. Domenica 25 giugno ore 9,30 seminario con Giovanna Griffo, dal titolo Sharpening Power: tecniche e trucchi per ottenere il massimo della nitidezza in fotografia digitale', martedì 27 giugno dalle ore 19 alle 21 seminario con Chiara Fersini dal titolo La fotografia surreale dalla preparazione allo scatto. Chiude il programma (ore 10,30) il seminario di Riccardo Melosu 'Il ritratto'.