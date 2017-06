Fourstars e Scuola Holden insieme con progetto 'H4Job'

9 giugno 2017- 14:29

Roma, 9 giu. (Labitalia) - Un vero e proprio ponte tra scuola e aziende, nato per favorire concretamente l’ingresso di giovani talenti della creatività, dello spettacolo e dei nuovi media nel sempre più complicato mondo del lavoro. Grazie a 'H4Job', un rivoluzionario progetto nato dalla partnership tra FourStars, punto di riferimento in Italia per l’inserimento dei giovani nelle aziende, e Scuola Holden, la prima scuola di narrazione del Belpaese fondata nel 1994 da Alessandro Baricco, i circa 150 alunni del polo di eccellenza potranno raccontare ai recruiter delle più grandi aziende italiane i propri valori, studi e progetti, creando un nesso diretto con il proprio futuro in azienda. Ma non è tutto, oltre agli opening doors in corso presso la Scuola, durante i quali potranno sfruttare 5 minuti sul palco per raccontare la propria idea migliore, gli iscritti avranno a disposizione attività di orientamento e formazione, un career service dedicato e una linea diretta giornaliera che permetterà loro di dissipare ogni dubbio su come comportarsi ai colloqui, scrivere lettere di presentazione, redigere curriculum vitae e gestire i social network per trovare occupazione. "Da quasi 20 anni ci occupiamo di ricerca, selezione e placement con un forte focus sui giovani: questa esperienza ci ha permesso di diventare partner ufficiale di Scuola Holden per permettere ai suoi studenti di affrontare con più consapevolezza l'ingresso nel mondo del lavoro", ha spiegato Chiara Grosso, presidente e Ceo di FourStars. "Nasce così il progetto 'H4Job': attraverso attività di orientamento, formazione e placement, FourStars - ha aggiunto - dà vita al Career Service di Scuola Holden. Addetti al copywriting e al web content editing, a marketing e comunicazione, addetti stampa, digital e video, social media manager: questi alcuni degli ambiti in cui verranno inseriti gli studenti Holden neo diplomati. Un progetto di grande rilevanza con cui FourStars e Scuola Holden creeranno insieme un solido ponte tra il mondo della formazione e quello dell'azienda”. “È possibile che dall’incontro tra i nostri allievi e alcune aziende all’avanguardia - ha sottolineato Martino Gozzi, direttore didattico della Scuola Holden - nascano anche professioni nuove, che oggi non riusciamo ancora a immaginare. Dalla Scuola non escono solo scrittori, registi, sceneggiatori, le professioni che vengono subito in mente quando si parla di narrazione, ma persone che sanno comunicare nei contesti più differenti”.Nel corso degli opening doors presso Scuola Holden, i recruiter e i responsabili Hr presenti tra il pubblico possono prenotare dei colloqui individuali con gli studenti che hanno presentato le idee più convincenti, momento in cui si creano le connessioni e le opportunità più importanti, sia per gli studenti, che possono entrare direttamente in contatto con chi è interessato a investire nelle loro idee, sia per i professionisti, che possono conoscere in modo informale dei potenziali collaboratori o nuovi autori su cui puntare. Le tre giornate coinvolgono audience differenti: se la prima giornata è stata dedicata ai progetti audiovisivi come film, serie Tv, documentari e format televisivi, poi è stata la volta dei progetti editoriali, racconti e romanzi, mentre oggi si conclude l’iniziativa con le proposte ideate per aziende, il web e il mondo dell’informazione e della comunicazione. Alla fine di ogni giornata, inoltre, una giuria speciale assegna al progetto migliore del giorno il Premio Phoebe di 3mila euro. Tra i protagonisti del mondo dell’informazione, della cultura e dello spettacolo alla ricerca di talenti da inserire nel proprio organico, presenti i rappresentanti di alcune tra le più importanti case editrici italiane come Feltrinelli, Einaudi, Newton&Compton e Voland, case di produzione popolarissime come Sky, Discovery, Fox, Fandango e Indiana Productions, e grandi aziende come Enel e Pirelli, oltre a diverse testate giornalistiche.