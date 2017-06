Fra acque salutari, borghi e sapori cicloturisti fanno 'giro d’Italia' delle terme

13 giugno 2017- 15:14

Roma, 13 giu. (Labitalia) - Si concluderà il 25 giugno, a Telese Terme (Benevento), la prima parte di Cicloviaggiando tra storia e sapori - Cicloturisti alle terme (www.lovewheels.it), che ha consentito ai due protagonisti del Giro, i giovani Giuseppe Campochiaro e Giovanna Napolitano, di scoprire i gioielli termali italiani, presenti in tutte le regioni, tranne il Molise. All’arrivo a Telese Terme, avranno percorso oltre 2.500 km, in 86 tappe, attraverso la Campania, il Lazio, l’Umbria, la Toscana, la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia Romagna, il Veneto, il Trentino e Alto Adige, le Marche. I due appassionati cicloturisti - forti delle esperienze di viaggio a Santiago de Compostela (2014), a Capo Nord (2015) e negli Stati Uniti d’America (2016) - erano partiti il 1° aprile da Sant’Agata dei Goti (Bn), nel cuore del Sannio, alla scoperta, con il ritmo slow della bicicletta, dell’Italia meno nota e più vera, delle bellezze dei paesaggi, dei borghi e delle città, del disegno sapiente delle coltivazioni, delle opere d’arte del patrimonio diffuso, delle testimonianze dell’accoglienza e dell’ospitalità, del modo di vivere all’italiana.Un’esperienza indimenticabile di viaggio e di scoperta delle terme per Giuseppe e Giovanna, che intendono completare il giro d’Italia, a partire dal 3 settembre, nel Mezzogiorno, attraverso Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La partenza della seconda parte del giro, dopo la pausa estiva, è già fissata per il 3 settembre, da Caserta, per rientrare a Telese Terme a metà novembre.Ben 12 tappe su 86 sono state alle terme - Montepulciano Terme, Montecatini Terme, Porretta Terme, Terme di Bologna, Rivanazzano Terme, Acqui Terme, Trescore Balneario, Montegrotto Terme, Cervia, Riccione, Tolentino e infine Telese Terme - e hanno consentito a Giuseppe e Giovanna di fare esperienza diretta del benessere termale, imparando ad apprezzare lo stile specifico di ogni struttura termale visitata.Tutte le terme visitate hanno riservato una calorosa accoglienza ai cicloturisti; Giuseppe Campochiaro e Giovanna Napolitano hanno visitato le strutture e si sono intrattenuti con il personale sanitario e di contatto delle terme; in alcuni casi gli incontri hanno registrato la presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e della stampa, radio e televisione, ai quali i cicloturisti hanno spiegato i loro obiettivi (un reportage sull’Italia meno conosciuta) e un’avventura motivante sul piano spirituale.Curiosità e soddisfazione da parte dei titolari degli stabilimenti termali visitati e il ringraziamento entusiasta dei cicloturisti (anche per l’ospitalità ricevuta) perché hanno avuto modo di vivere in diretta la vita serena dei borghi e la sostanza e la qualità dell’esperienza termale, riportata nel loro blog www.lovewheels.it, come anche verificare l’importanza della presenza e dei servizi termali per i rispettivi territori.