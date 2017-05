Fra business, divertimento e benessere al via Riminiwellness

26 maggio 2017- 13:49

Rimini, 26 mag. (Labitalia) - Dai produttori di macchine per l’attività fisica alle palestre, le scuole e le associazioni di categoria, ai cultori del fisico, passando per le Spa del relax, le scienze riabilitative, la danza, ma anche il turismo e il design. Tutte le maggiori aziende dell’universo wellness vengono chiamate a raduno da Riminiwellness, pronta a inaugurare la prossima stagione estiva con un lungo 'ponte' ricco di divertimento e benessere, dall’1 al 4 giugno, nei padiglioni della fiera di Rimini e lungo la costa.La dodicesima edizione, la prima a marchio Italian Exhibition Group, la nuova società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza, si preannuncia ancora una volta all’insegna della vitalità e del divertimento, della libertà di movimento e d’espressione del proprio corpo, della cultura fisica, dell’arte del tenersi in forma. Anche per l’edizione 2017 Riminiwellness animerà tutto il quartiere espositivo con la totalità dei 16 padiglioni (oltre ai recenti ampliamenti) che ospiteranno circa 400 aziende, tra dirette e rappresentate.Proprio le aziende saranno tra i principali protagonisti della kermesse: come ogni anno, porteranno anteprime mondiali, promettendo divertimento al pubblico dei visitatori, esperienza diretta a quello degli appassionati e occasioni di business ai propri stakeholder. Per fare qualche esempio, presso lo stand Technogym - ricco di innovazioni e tecnologia d’avanguardia - sarà possibile scoprire e provare nuove soluzioni di allenamento indoor: da Skillrow, prodotto per l’athletic training e progettato per consentire una perfetta simulazione del canottaggio in acqua, a Mycycling, il nuovo macchinario studiato per l’indoor training dedicato ai ciclisti da strada, mountain bikes, e bici da crono; e poi Teambeats, per l’allenamento a frequenza cardiaca, singolo, a circuito o di gruppo. Il tutto restando all’interno dell’ecosistema digitale firmato Technogym che consente di essere sempre connessi e monitorare ogni singolo dettaglio del proprio allenamento.Virgin Active, poi, sarà presente con Virgin Active Academy - l’accademia per i professionisti del fitness - portando esibizioni e dimostrazioni di training innovativi su palco e in piscina, dove presenterà in anteprima mondiale Water Grid, l’allenamento in acqua ad alto impatto. Con Fitbit, al top nel mercato dei dispositivi indossabili e nel settore del Connected Health and Fitness, organizzerà una serie di masterclass 'powered by Fitbit'. Tutti gli istruttori, personal trainer, o aspiranti tali, avranno inoltre la possibilità di lasciare il proprio curriculum e parlare direttamente con il personale presente.Ancora, Panatta, con le sue macchine e attrezzature professionali, quest’anno sponsorizzerà insieme a Ifbb Italia Rimini Classic, 2.000 mq dedicati al body building, dove ben 800 posti a sedere saranno dedicati alla platea più numerosa di sempre. Il programma della gara si concentrerà nei giorni di venerdì, sabato e domenica, all’interno del padiglione A7.Riminiwellness è ormai un evento globale nato e cresciuto negli anni in un contesto territoriale tradizionalmente connesso con la filosofia dello star bene e della passione. Italian Exhibition Group, forte della sua organizzazione altamente specializzata, darà ancora più rilevanza all’evento, che da tempo è stato riconosciuto leader indiscusso, con una partecipazione internazionale in continua crescita, mantenendo la formula unica di grande successo delle due anime B2B e B2C che ogni anno dimostrano di saper convivere armonicamente, potenziando le opportunità di internazionalizzazione della manifestazione e focalizzando la formazione professionale come momento imprescindibile per gli operatori del settore.Così, nuovi modi di allenarsi e di liberare energia positiva e oltre 500 tra i più acclamati presenter provenienti da tutto il mondo faranno scatenare il pubblico di Riminiwellness attraverso 45 palchi animati in contemporanea (5 pilates, 4 acqua, 6 danza, 4 indoor cycling, 17 fitness, 5 walking, 4 yoga). Grazie anche alla più grande area acqua mai realizzata indoor con 350 metri quadrati di vasche, per un totale di 1.200 metri cubi d’acqua, saranno più di 1.500 le ore di lezione e 1.960 le singole sessioni di allenamento in quattro giorni non stop di maratona del benessere che coinvolgerà oltre 20 chilometri di costa.Riconfermate tutte le sezioni della kermesse: Wpro, rivolta al settore b2b di aziende e professionisti; Wfun, per il pubblico active di giovani e adulti che ogni anno partecipa con entusiasmo alla manifestazione; Food Well Expo, la sezione dedicata all’alimentazione sana per chi è in movimento, che si conferma per il terzo anno consecutivo con un proprio comitato scientifico di riferimento, dando spazio a eventi, foodblogger, show cooking e degustazioni, convegni su come stare bene, rimanendo in forma, nutrendosi correttamente. E poi RiminiSteel, la parte più heavy di Riminiwellness che ospita sport da combattimento, arti marziali, body building e tutto ciò che fa 'cultura fisica'. All’interno di Riabilitec, invece, saranno presentate tutte le innovazioni tecnologiche per la riabilitazione e la rieducazione motoria, con numerosi corsi e attività per gli operatori specializzati (corsi la cui frequentazione dà diritto a crediti Ecm).Un mix unico di avvenimenti che unisce tutte le anime del vivere bene e dello stare in forma, che nella scorsa edizione, caratterizzata da un folto pubblico straniero, professionale e appassionato, ha fatto registrare un’affluenza record di oltre 266.000 visitatori e una visibilità mediatica pari a 242 milioni di contatti raggiunti (Auditel, Audipress,Audiweb, Eurisko) e oltre 1 milione di post su Facebook.Il tutto, sempre condito dal vincente connubio tra business e divertimento, all’interno dell’ormai collaudato, coinvolgente contesto di anteprime mondiali per il mondo professionale e quello degli appassionati, stelle dell’atletica e vip d’eccellenza dall’universo sportivo, mediatico e culinario. Primo fra tutti i supporti d’avanguardia offerti dalla manifestazione, è la piattaforma online, un’agenda di incontri digitale dove poter organizzare per tempo meeting e colloqui.Quest’anno infatti, più che mai, saranno rilevanti i momenti di incontro business. Notevole sarà l’affluenza di operatori, buyer e presenter da tutto il mondo: dall’Est Europa, Sud America, Medio Oriente, Bacino del Mediterraneo e Nord Europa e visitatori in gruppi organizzati da circa 80 Paesi. E anche il territorio si prepara ad ospitare la grande kermesse con 2.587 hotel, 1.720 ristoranti oltre 200 locali notturni aperti, 700 stabilimenti balneari, 350 campeggi, 19 parchi divertimento, attivandosi per un inarrestabile fuori salone (Riminiwellness Off), sempre nel solco #activesoul dell’Expo Centre di Rimini.