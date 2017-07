Fra malgari e allevatori in Trentino il 'Latte in Festa'

19 luglio 2017- 15:11

Trento, 19 lug. (Labitalia) - Negli alpeggi del Trentino si producono circa 70 mila quintali di latte, un alimento di alta qualità perché nasce in montagna, nelle malghe in quota, dove gli animali si nutrono ogni giorno solo di erba fresca, fiori e acqua pura di sorgente. Un mondo autentico, genuino, come lo sono i prodotti che generosamente offre - oltre al latte fresco di qualità, il burro e i formaggi - e dietro ai quali vi è l’esperienza, la passione, il lavoro manuale, l’attenzione, ma anche la fatica che malgari e allevatori dedicano ogni giorno nelle oltre 300 malghe in attività.A questo aspetto rilevante della cultura e della tradizione contadina di montagna, un patrimonio di saperi ed esperienze, è dedicata la nuova edizione di 'Latte in Festa', un'occasione per scoprire la filiera del latte trentino e di tutti i suoi derivati, dalla malga alla tavola. Il progetto è curato da Trentino Marketing con il coinvolgimento di numerosi partner del territorio: le Apt Valsugana e Tesino, Trento - Monte Bondone - Valle dei Laghi, Val di Non, Valli di Sole - Peio e Rabbi; San Martino di Castrozza - Passo Rolle - Primiero e Vanoi, le Strade dei Formaggi e della Mela, Latte Trento, il Consorzio Trentingrana e la Federazione trentina degli allevatori. Cuore dell'iniziativa - finalizzata a sensibilizzare, insieme agli ospiti, anche il territorio a un maggior consumo di latte trentino e dei suoi derivati - cinque eventi in altrettanti weekend nel corso dell'estate: dopo i primi appuntamenti che si sono svolti a Passo Vezzena (8-9 luglio) e sul Monte Bondone (15-16 luglio), si prosegue con la Val di Non (22-23 luglio), in Primiero (28-30 luglio) e in Val di Rabbi (16-17 settembre). Ogni appuntamento propone un ricco calendario di laboratori, degustazioni dei prodotti lattiero caseari, insieme ad attività per famiglie nell’ambiente unico delle malghe in quota.Non solo animali e latte, pertanto: 'Latte in Festa' porta i visitatori ad apprezzare la bellezza dei paesaggi dei pascoli e conoscere da vicino il lavoro che ancora oggi si svolge sugli alpeggi. Un'occasione per scoprire come avviene la produzione di latte e del formaggio, a partire dalla mungitura fino al processo di caseificazione secondo i metodi più antichi, attraverso passeggiate, incontri, escursioni, spettacoli, gare e tanto altro. Non mancha un occhio di riguardo per i più piccoli, con tante attività di animazione 'in bianco', giochi alternati a momenti didattici e tante sorprese ad attenderli. In tutti gli appuntamenti, infine, un angolo espressamente dedicato ai prodotti Qualità Trentino, collocato all’interno di una casetta riconoscibile dai colori distintivi del marchio dove, attraverso giochi e sorprese dedicate ai più piccoli, il latte di qualità trentino sarà così scoperto, giocato e raccontato.