Fra memoria e anticonformismo ad Altaroma sfilano giovani talenti Ied

23 gennaio 2018- 13:08

Roma, 23 gen. (Labitalia) - All’interno del calendario Altaroma, sabato 27 gennaio, l’Istituto europeo di design presenta 'SINsation', fashion show in collaborazione con Annamode, una delle più grandi sartorie teatrali e cinematografiche di Europa. A sfilare, all’interno degli spazi di Ied Roma (in via Alcamo 11, alle 18.30), 30 outfit degli studenti del corso triennale in Fashion Stylist and Editor: l’unico percorso formativo della Capitale riconosciuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Dall’identità visiva di un fashion brand ai progetti di comunicazione integrata, fino alle attività di cool hunting e trend setting, il 'fashion stylist' è un comunicatore capace di raccontare lo stile e anticipare le tendenze del settore moda. I giovani talenti Ied per 'SINsation' immaginano in chiave contemporanea Maria Antonietta e la corte francese di Versailles attraverso contrasti e contaminazioni fra ricami preziosi e sneaker sportive, romantiche ruches e trasgressivi dettagli rock, volumi esagerati e provocanti scollature. Tendenze attuali che si fondono con chiari richiami nostalgici. Un gioco di contrapposizioni che dà vita a un mix esplosivo. Fonte di ispirazione degli studenti della Scuola di Moda è l’Archivio Annamode, che custodisce 70 anni di lavori unici al servizio della moda e dell’alta moda, ma anche della lirica, della televisione, del cinema. Fra questi, 'La grande bellezza', 'Marie Antoinette', 'Assassinio sull'Orient Express', 'La pazza gioia', 'Cinderella', 'Romanzo Criminale' e 'The Grand Budapest Hotel'. L’Archivio Annamode è ispirazione per chi crea il futuro: abiti, accessori, modelli, materiali d'epoca che hanno fatto la storia della moda e che raccontano il periodo in cui sono stati realizzati. Annamode contribuisce, così, alla tutela della cultura della moda e del costume, oltre che alla memoria storica della città di Roma, della sua tradizione fra creatività e alto artigianato che caratterizzano la vera identità del made in Italy. Seguendo questa direzione, Ied Roma, punto di riferimento all’interno della rete delle realtà creative della città, annuncia la partnership con Archivio Annamode per la valorizzazione del territorio e della sua storia.'SINsation' è un progetto fra moda e arti visive con i contributi creativi di un team interdisciplinare di studenti Ied Roma dei corsi di Fashion Stylist and Editor, Video Design and Filmmaking, Sound Design e Fotografia. Da questa sinergia nascono paesaggi sonori originali che accompagneranno gli outfit, reportage fotografici e un video emozionale, un breve fashion movie che racconta l’incontro fra antico e contemporaneo con effetti di audace contaminazione. Alle crescenti esigenze di formazione specializzata da parte del sistema moda, Ied Roma risponde con la nuova edizione del Master in Comunicazione e marketing per la moda. In partenza a marzo 2018, con frequenza nel weekend, il Master è completamente rinnovato, a partire dai contenuti fino alle rilevanti partnership, e permette di sviluppare una visione completa del fashion system con focus su temi quali il made in Italy, il 'fatto su misura', la sostenibilità e l’innovazione.