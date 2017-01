Fra pane, gelato e caffè, 700 eventi a Sigep e Ab Tech Expo

20 gennaio 2017- 16:24

Al via da domani alla fiera di Rimini

Rimini, 20 gen. (Labitalia) - Il dolce artigianale di tutto il mondo approda alla Fiera di Rimini, dove da domani a mercoledì 25, Ieg (Italian Exhibition Group, la società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza) organizza il 38° Sigep insieme ad A.B. Tech Expo, 5° salone delle tecnologie per la panificazione. Quest’anno l’appuntamento aggiunge il caffè alla denominazione, che così si unisce ufficialmente ai settori tradizionali di gelateria, pasticceria e panificazione artigianali.Oltre 200.000 i visitatori professionali attesi, con oltre 40.000 ospiti esteri da 170 nazioni; 1.250 le imprese che occuperanno l’intero quartiere, che in questa edizione inaugurerà anche il primo dei tre step di ampliamento - già sold out da mesi - che lo porterà a 118.000 metri quadri.Il taglio del nastro inaugurale sarà nella hall sud, alle ore 11,0, alla presenza del presidente di Ieg, Lorenzo Cagnoni, e del sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, insieme a grandi chef pasticceri e maestri gelatieri. “Siamo fieri di rappresentare con Sigep - dice Lorenzo Cagnoni, presidente di Ieg - un’eccellenza straordinaria del nostro Paese, uno dei settori che più dà lustro al food made in Italy in tutto il mondo. Sostenere manifestazioni di questo calibro è la strategia più corretta per aiutare le filiere ad accrescere il loro business”.Domani al via anche 700 appuntamenti in un calendario che vede sommarsi gli eventi Ieg a quelli numerosissimi e di qualità che le aziende hanno studiato per la fiera. Fra gli altri: il Campionato mondiale juniores di pasticceria; German Challenge con 62 gelatieri tedeschi in gara; 'Bread in the City' con otto Paesi finalisti per la panificazione artigianale, i campionati italiani baristi di tutte le categorie internazionali.Per l’Italia le stime parlano di un consumo di gelato pari a 12 kg pro capite e un giro d'affari superiore a 2 miliardi di euro. Il 66% dei consumi riguarda il gelato artigianale e l’Italia è il primo paese al mondo nel quale si assiste a questo predominio nella preferenza dei consumatori. In questi ultimi decenni il consumo si è moltiplicato di sei volte. Non esiste un prodotto alimentare protagonista di eguale performance. In Italia operano circa 39mila gelaterie (compresi bar e pasticcerie che vendono anche il gelato artigianale), circa il 10% in più rispetto a cinque anni fa. Gli addetti sono circa 150 mila in Italia. Il gelato artigianale italiano è sempre più apprezzato anche all’estero, tanto che sono circa 100.000 le gelaterie artigianali presenti in tutto il mondo con un andamento in costante crescita.