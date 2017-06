Fra ricerca e innovazione parte da Piacenza #filiereintelligenti

22 giugno 2017- 11:59

Roma, 22 giu. (Labitalia) - Parte da Piacenza il primo dei cinque workshop dedicati alle filiere intelligenti dell’agroalimentare, affrontando i temi della filiera ortofrutticola e della logistica integrata. Il progetto, che terminerà il prossimo ottobre, nasce dalla collaborazione tra i Giovani di Confagricoltura con quelli di Federalimentare, Future Food Institute e con il supporto scientifico del Cnr. Il sistema dell’ortofrutta è una delle eccellenze italiane e conquista sempre nuove quote di esportazione verso Paesi di recente industrializzazione. Ma assicurare la qualità nel trasporto e la shelf life dei prodotti non basta più. Vanno allora ripensati i punti di raccolta e quelli di smistamento. #Filiereintelligenti si propone di esplorare nuove strategie di mercato e di internazionalizzazione che abbiano al suo centro il tema della logistica. “Partendo dalle diverse sfide che le nostre imprese affronteranno nei prossimi anni, attraverso questi workshop - ha spiegato Raffaele Maiorano, presidente dei giovani di Confagricoltura - esploreremo, partendo dalla materia prima e arrivando al prodotto, le peculiarità organizzative dei vari comparti e le possibili risposte in termini di ottimizzazione delle risorse e della gestione. Ci impegniamo a fare innovazione di prodotto, di processo e soprattutto di pensiero".“Oggi - ha messo in evidenza Alessandro Squeri, presidente dei Giovani di Federalimentare - dobbiamo lasciarci alle spalle vecchie contrapposizioni e iniziare a lavorare insieme a tutte le componenti della produzione agricola perché è tutta la filiera che si propone sui mercati esteri. Si apriranno opportunità, ma sarà necessario essere capaci di affrontare le sfide che ci aspettano. La prima tappa di Piacenza e l’intero percorso di filiere intelligenti vanno proprio in questa direzione e noi siamo orgogliosi di farne parte”.A parere di Sara Roversi, del Future Food Institute, “il mondo dell’agroalimentare in Italia poggia ancora le proprie strategie di comunicazione e di marketing su basi tradizionali, ma con attenzione all'uso delle nuove tecnologie: l’obiettivo di #Filiereintelligenti è quello di mostrare i punti di crisi, ma soprattutto le opportunità di sviluppo e innovazione di comparti agricoli e dell’industria alimentare intermedia e di trasformazione”.“Il percorso - ha osservato Michela Janni, del Cnr - analizzerà le filiere produttive del settore con un format innovativo, suggerendo le possibili risposte in termini di ottimizzazione delle risorse e della gestione. L’approccio sarà volto all’utilizzo concreto dei sistemi di ricerca e innovazione per un miglioramento della qualità del prodotto, le nuove strategia per la sua trasformazione, la logistica, l’integrazione dei sistemi informatici. Verranno analizzati i notevoli cambiamenti nel mercato globale e in quello interno”.