Fra samba e clown in Portogallo il Carnevale attrae migliaia di turisti

3 febbraio 2017- 10:22

Lisbona, 3 feb. (Labitalia) - E' molto sentito e festeggiato ovunque, in Portogallo, il Carnevale, tanto da rappresentare una vera tradizione culturale esportata fino in Brasile. In quei giorni, ogni anno, Lisbona risplende di luci, colori, musica ed esibizioni. Spostandosi un po’ dalla città si possono ammirare spettacoli ancora più suggestivi: per esempio, a 40 km da Lisbona, si svolge ogni anno l’esplosivo Carnevale di Sesimbra, in pieno stile 'brasileiro', con scuole e gruppi di Samba che sfilano ogni anno seguiti da una delle più grandi sfilate di clown. Guidando verso Sud, in tre quarti d’ora di macchina si raggiunge Sesimbra, che da tranquillo paese di mare si trasforma completamente durante la settimana del Carnevale, richiamando migliaia di persone. La preparazione del Carnevale coinvolge l’intera comunità, assumendo il valore di orgoglio locale, e richiama con la sua fama migliaia di turisti: solo nel 2016 ben 30.000 persone.La manifestazione è un variopinto alternarsi di musica, danza, coreografie, carri e costumi tradizionali e fantasiosi. I momenti più suggestivi sono la sfilata delle scuole di Samba, sei in tutto; la sfilata dei clown, una delle più grandi del mondo; e quella di due gruppi di musica Axé, genere musicale nato nello stato brasiliano di Bahia negli anni '80 durante le manifestazioni popolari del Carnevale di Salvador. Al ritmo dei tamburi sfilano in tutto ogni anno circa 2.000 persone, fra cui anche i bambini delle scuole, in una processione lunga diversi km, arrivando fino al mare. E Lisbona, negli ultimi anni, ha conosciuto una riqualificazione straordinaria che l’ha resa ancor più luccicante agli occhi delle migliaia di visitatori che ogni anno la scelgono. Turisti ma non solo, perché Lisbona è diventata hub strategico e trasversale, una sorta di meta obbligata. È il caso, ad esempio, del Web Summit, che l’ha resa centro del mondo grazie alla presenza dei guru della tecnologia e di migliaia di appassionati accorsi a Lisbona per la più grande fiera di settore mai realizzata.Questa città, però, è sempre più punto di riferimento anche per gli amanti di architettura, arte e design grazie alla presenza del Maat, risultato di un progetto che esalta il rapporto fra la città e lo spettacolare sito, un lotto sul fiume Tejo, rivolto a sud. Il Maat e la riqualificazione del lungomare Baixa hanno permesso a Lisbona di aggiudicarsi ilWallpaper Design Awards nella categoria 'Best City'. Come spiega Marcelo Rebanda, dell’Ufficio Turistico del Portogallo in Italia, “si è appena chiuso un anno d’oro per noi: le presenze di turisti da tutto il mondo, ma soprattutto di italiani, sono incrementate notevolmente". "Nel frattempo - prosegue - registriamo una crescita esponenziale di servizi e opportunità e otteniamo riconoscimenti prestigiosi. È un motivo di orgoglio e soddisfazione che ripaga il nostro lavoro. Se queste sono le premesse, ci sono buoni motivi per essere ottimisti in questo 2017”.