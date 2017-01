Francesco Cattaneo nuovo direttore generale Habitech

18 gennaio 2017- 15:26

Roma, 18 gen. (Labitalia) - Dal 1° gennaio Francesco Cattaneo è il nuovo direttore generale di Habitech e guiderà la società attraverso un percorso di crescita che vedrà la riorganizzazione interna secondo il modello di governance adottato, allo scopo di adeguarsi a un mercato globale in continua evoluzione. Inoltre, avrà il compito di sviluppare l’area Soci con l’obiettivo di creare network e filiere. Cattaneo vanta un curriculum altamente specializzato nei settori dell’edilizia sostenibile e del benessere negli edifici. Da oltre sei anni collabora costantemente con Habitech, dove ha supportato oltre 20 progetti di certificazione Leed, sia di nuove costruzioni sia di edifici esistenti, come Leed AP e come Commissioning Authority, e ha contribuito alla crescita della società tramite la formazione del personale interno e la consulenza per la gestione e il controllo qualità."Quello della consulenza è un settore che si muove velocemente e che vede la sua sfera di influenza espandersi ben oltre la mera valutazione tecnica di un edifico, toccando temi di valenza economica, sociale e di benessere psico-fisico della persona", spiega Francesco Cattaneo. "Habitech - prosegue - vanta già una expertise unica in questo settore, confermata peraltro da riconoscimenti internazionali nella certificazione volontaria di sostenibilità: l’obiettivo dei prossimi anni è quello di rafforzare la nostra presenza sul mercato e offrire un set di servizi sempre più integrato, competitivo e qualificato. In quest’ottica, è cruciale sviluppare i progetti di filiera e potenziare la collaborazione e lo scambio con i soci del distretto".Laureato con lode in Ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, Cattaneo ha svolto la maggior parte della sua carriera nella società di ingegneria Intertecno Spa, dove ha ricoperto ruoli tecnici, dirigenziali e di project management. Ha svolto inoltre, e svolge tuttora, attività di formazione sui temi della sostenibilità per l’Università 'Sapienza' di Roma, a livello master, e per il Green Building Council Italia.