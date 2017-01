Frustrazione addio, un corso per imparare a dire no

19 gennaio 2017- 16:05

Milano, 19 gen. (Labitalia) - Ti capita spesso di sentirti frustrato sul lavoro? Hai la sensazione di essere un mulo da soma? Che lavori tanto senza ottenere gratificazioni, come se tutto fosse dovuto e non fosse mai abbastanza? Ti danno ogni giorno nuove incombenze? Sembra sempre che ciò che fai non basti mai? A chi spesso vive queste sensazioni Accademia Adico, divisione dell’Associazione italiana per la direzione commerciale, vendite e marketing dedicata alla formazione manageriale, invita a dire un 'sì' aderendo allo speciale sabato di formazione, previsto a Milano per sabato 21 gennaio, volto a imparare a dire no nella vita e sul posto di lavoro.Migliorare sicurezza e autostima, il percorso di crescita professionale e anche la remunerazione sono gli obiettivi della giornata di formazione, dopo aver identificato quando e come dire 'no'.“Se gli altri fanno carriera e tu resti sempre al palo -afferma la docente della giornata, Mirna Pacchetti, consulente e formatrice di lunga esperienza in marketing strategico e operativo- sovraccaricato, frustrato, ti svelo un segreto: è colpa tua. Insieme individueremo i 'virus' della tua vita, ovvero le situazioni e le persone che ti tolgono energia e ti demotivano". "Scopriremo che -sottolinea- fare domande è meglio che dare giustificazioni. Impareremo un piccolo trucco per uscire dall'impasse di conversazioni che ti mettono a disagio. Scopriremo come generare le situazioni che vogliamo vivere, le uniche nelle quali dire sì".