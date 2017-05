G7: i potenti del mondo in cartapesta, 7 caricature giganti ad Acireale

19 maggio 2017- 11:00

Catania, 19 mag. (Labitalia) - Sette grandi caricature in cartapesta dei protagonisti del G7 di Taormina: che sia un omaggio o una satira, i maestri artigiani del Carnevale di Acireale esercitano anch’essi il potere, quello dell’arte, che in questo caso diverte e stupisce. L’idea è della Fondazione del Carnevale, presieduta da Antonio Belcuore e affiancata dall’amministrazione comunale e dal sindaco, Roberto Barbagallo. Da domani, sabato 20 maggio, a venerdì 2 giugno, in piazza Duomo, nella città acese, sarà possibile incontrare i sette leader mondiali in veste colorata e creativa, riprodotti con estrema cura e perfezione. Un’installazione formata dai tradizionali 'testoni' - letteralmente 'grandi teste' - a cui le associazioni culturali dei carristi del Carnevale stanno lavorando da settimane. Sarà la prima opera artistica nel mondo a riprodurre le fattezze del neopresidente francese Emmanuel Macron; accanto a lui il premier italiano Paolo Gentiloni, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente Usa Donald Trump, e i primi ministri Theresa May (Regno Unito), Justin Trudeau (Canada), e Shinzo Abe (Giappone). Domani, alle 11,30, avverrà la presentazione ufficiale, sempre in piazza Duomo, per sottolineare come l’iniziativa abbia l’obiettivo primario di valorizzare in modo innovativo il patrimonio turistico e artistico del territorio nei giorni in cui la Sicilia orientale sarà lo scenario prescelto del palcoscenico politico internazionale.