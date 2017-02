Gambero Rosso a New York presenta joint venture con Barilla

9 febbraio 2017- 17:43

Roma, 9 feb. (Labitalia) - In occasione del suo trentesimo compleanno il Gambero Rosso torna a New York, oggi, con una speciale edizione dell’evento di degustazione di vino dei Tre Bicchieri, con la presenza di 200 tra le più importanti aziende italiane, a cui è prevista la partecipazione di oltre 3.000 invitati appartenenti al mondo del food & beverage management, delle più importanti catene di distribuzione e i più importanti chef della East Coast. Con un partner d’eccezione: la pasta Barilla. Durante l’evento, infatti, gli chef di Academia Barilla realizzeranno uno show cooking a base di pasta da abbinare agli oltre 400 vini presenti.Proprio a New York City recentemente Barilla ha aperto tre ristoranti, oltre ad avere avviato negli Usa il progetto 'Share the table' per educare il pubblico americano al valore della convivialità a tavola e promuovere il piatto di pasta come soluzione per il pasto serale. Peraltro l’agenda del prossimo anno degli eventi promozionali del cibo e vino made in Italy organizzata da Gambero Rosso coprirà oltre 30 nazioni con circa 50 eventi, molti dei quali in collaborazione con Academia Barilla.