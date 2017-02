Garanzia Giovani: a 454mila è stata proposta una misura programma

24 febbraio 2017- 12:32

Roma, 24 feb. (Labitalia) - Prosegue la crescita del numero dei giovani presi in carico e di quello dei giovani ai quali è stata offerta un’opportunità concreta tra quelle previste da Garanzia Giovani. Al 23 febbraio - spiega un report del Ministero del Lavoro - i presi in carico sono 875.836, 5.238 in più rispetto alla settimana scorsa, con un incremento del 52,3% rispetto al 31 dicembre 2015, data che segna la conclusione della “fase 1” del programma; tra questi, sono 454.866 quelli cui è stata proposta almeno una misura del programma, 1.991 in più rispetto alla settimana scorsa, con un incremento, rispetto al 31 dicembre 2015, del 78,9%. Aumenta anche il numero dei giovani che si registrano: sempre al 23 febbraio, gli utenti complessivamente registrati sono 1.284.922, 5.096 in più rispetto a una settimana fa, con un incremento del 40,5% rispetto al 31 dicembre 2015. I giovani registrati al netto delle cancellazioni oggi sono 1.102.623.Il report contiene anche un aggiornamento del dato relativo ai giovani che stanno presentando le domande di finanziamento a SELFIEmployment. Al 22 febbraio, dopo l’entrata in vigore (il 12 settembre 2016) del nuovo format on line per la presentazione delle domande -che consente l’accesso al finanziamento agevolato anche ai giovani che non abbiano concluso un percorso di accompagnamento finalizzato all’autoimprenditorialità- i giovani che hanno iniziato l’iter on-line per l’ammissione al finanziamento sono 1.188; 872 sono le domande in fase di valutazione dall’avvio del progetto.