GE Healthcare, con Learning center accademia su tecnologie medicali

7 giugno 2017- 18:56

Milano, 7 giu,. (Labitalia) - Un’accademia specializzata nell’utilizzo di tecnologie medicali d’avanguardia, con lezioni in aula e da remoto, per formare i professionisti sanitari di tutto il Paese. GE Healthcare, divisione medicale di General Electric, lancia in Italia il 'Learning center', un centro di formazione situato presso il quartier generale dell’azienda, a Milano, in cui da oggi, mercoledì 7 giugno, saranno organizzate lezioni per medici, tecnici e operatori attivi nel settore della salute. Nella prima fase i corsi si concentreranno sull’utilizzo di nuovi applicativi per esami di diagnostica per immagini, ma in futuro il progetto punta a rivolgersi anche al personale impegnato in altri ambiti della sanità, dalla compliance all’amministrazione. Nel dettaglio, i corsi del Learning center si concentreranno sull’utilizzo di nuovi applicativi per esami di diagnostica per immagini come tac, risonanza magnetica, ecografia e angiografia, rivolgendosi a diversi professionisti sanitari tra cui radiologi, cardiologi, senologi, chirurghi vascolari, ecografisti ed emodinamisti. Le lezioni, che si terranno ogni prima settimana del mese, saranno curate da medici e professionisti del settore sanitario, con il supporto degli esperti applicativi di GE Healthcare. I corsi organizzati presso il Learning center rendono ancora più ampia l’offerta formativa che il gruppo sviluppa da anni in Italia grazie ai webinar online, disponibili ogni settimana per il personale medico di tutto il Paese, e agli incontri organizzati nel SonoStore situato nella sede centrale dell’azienda, a Milano, nel quale vengono illustrate le più moderne applicazioni dei sistemi a ultrasuoni. L'obiettivo di GE Healthcare è quello di coinvolgere circa 3.000 iscritti ogni anno. Il progetto si colloca nell’ambito del piano globale lanciato nel 2015, con cui la divisione medicale di General Electric si è impegnata a investire oltre 1 miliardo di dollari nei successivi cinque anni per lo sviluppo delle proprie offerte formative, puntando a raggiungere più di due milioni di operatori sanitari in tutto il mondo entro il 2020. "L’apertura del primo Learning center italiano di GE Healthcare -ha affermato Marco De Luigi, presidente e amministratore delegato di GE Healthcare Italia- non è soltanto un traguardo che ci rende orgogliosi, ma un nuovo punto di partenza per rispondere alle sfide che la Sanità di oggi ci impone". "Le innovazioni tecnologiche -ha ricordato- diventano sempre più rapide e il loro impatto sempre più importante per la salute dei pazienti: per questo diventa fondamentale l’aggiornamento continuo delle competenze tecniche dei professionisti del settore sanitario. Con il lancio del Learning center vogliamo confermare il nostro impegno al fianco di medici, tecnici e personale clinico offrendo un punto di riferimento trasparente e preparato che possa contribuire al miglioramento del sistema sanitario in Italia, mantenendo le esigenze del paziente al centro”.