Gelato Festival, un 2017 con nuove alleanze e tappe

25 gennaio 2017- 13:09

Rimini, 25 gen. (Labitalia) - Parte da Rimini il futuro di Gelato Festival. L'VIII edizione della più importante manifestazione itinerante dedicata alla cultura del gelato all'italiana, infatti, è stata presentata durante il Sigep, la fiera leader di settore. L'esperienza di sette anni in grandi città italiane ed europee di Gelato Festival e le nuove alleanze con partner strategici - Sigep - Italian Exhibition Group e Carpigiani, azienda di punta nella produzione di macchine da gelateria e pasticceria - ha determinato le nuove scelte, insieme a Eni in qualità di 'Global Partner'.Tra aprile e settembre, Gelato Festival 2017 approderà con i suoi i tre food truck a Firenze, Roma, Torino, Milano. In Europa, tappe in Germania, Regno Unito e per la prima volta in Polonia. E in autunno Gelato Festival sbarcherà negli Usa, il mercato con maggiore potenziale di crescita per l'intera filiera del gelato artigianale italiano. Arizona, California e Texas sono le prime tappe di una tournée che già guarda ad altre città americane.Patrizia Cecchi, Italian Exhibition director Ieg, ha sintetizzato i temi dell'importante alleanza: "La partnership siglata a novembre, tra Gelato Festival, Sigep e Carpigiani, non poteva essere esaltata in una cornice più adeguata della 38ma edizione del più 'dolce hub del mondo', ossia quella della fiera leader di settore. Questa stretta collaborazione tra tre grandi protagonisti dell'universo della gelateria artigianale farà da volano all'intera filiera, favorendo il business del gelato italiano e l'affermazione della cultura professionale che ne sta alla base".Andrea Cocchi, Ceo Carpigiani Group, ha commentato: “Siamo lieti di dare il via all'VIII edizione di Gelato Festival direttamente dal nostro stand a Sigep 2017, trampolino in cui si lanciano i trend del futuro. Questa partnership e i suoi sviluppi in mercati strategici rafforza i nostri progetti a lungo termine dedicati a fornire il miglior supporto possibile ai maestri gelatieri, i primi portavoce del made in Italy connesso al gelato che sta conquistando il mondo del food con la sua artigianalità e creatività”.Da parte sua, Gabriele Poli, fondatore e presidente Gelato Festival, ha sottolineato che “il messaggio lanciato con i nostri partners intende spronare l'intera filiera del gelato artigianale e tutti coloro che credono nel made in Italy di qualità, incentivare a fare sistema, lavorare per la conquista di nuovi mercati per affermare i propri valori identitari. Gelato Festival sarà una vetrina a disposizione dell'intero comparto e delle istituzioni per promuovere l'Italia, la tradizione artigianale e le sue eccellenze".