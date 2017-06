Gi Group-Scuderia Toro Rosso: via a corsi per far 'correre' migliori talenti

5 giugno 2017- 18:06

Roma, 5 giu. (Labitalia) - Vorresti lavorare in Formula1? È sempre stato il tuo sogno? Gi Lab - Formula Future è la tua occasione! Sono aperte le selezioni per l’inserimento di candidati in percorsi di formazione pratica e teorica presso l'headquarter di Scuderia Toro Rosso a Faenza grazie a Gi Lab - Formula Future, il progetto di reclutamento, selezione e formazione sviluppato in cooperazione tra Scuderia Toro Rosso e Gi Group in qualità di official hr partner della scuderia. Nato nel 2016 dalla vision condivisa tra Gi Group e Scuderia Toro Rosso per la ricerca dell’eccellenza attraverso la crescita professionale delle persone e dedicato inizialmente ai soli neo diplomati provenienti da istituti di indirizzo tecnico e meccanico, Gi Lab - Formula Future quest’anno ha raddoppiato le aree di inserimento integrando tre corsi di formazione dedicati ai neolaureati in Ingegneria da inserire nelle Aree Tecniche e Industriali. Durante l’edizione del 2016 sono stati selezionati 28 studenti e alla fine dei corsi ben 20 hanno trovato impiego in Scuderia Toro Rosso. Per questa edizione è previsto l’inserimento nei corsi di formazione di 70 giovani in totale. Ognuno dei 10 percorsi è mirato a formare specifiche figure professionali e prevede un numero chiuso di partecipanti che varia dai 3 ai 15. Per candidarsi i requisiti sono: diploma tecnico o laurea in ingegneria (meccanica, dinamica del veicolo, aerospaziale), buona conoscenza della lingua inglese, passione per il settore automotive e motorsport e gradita, anche se non obbligatoria, una breve esperienza pregressa nel settore. "Nell’intento di 'costruire' figure professionali difficilmente reperibili sul mercato, la formula del 'Learning by Doing', che combina formazione teorica e pratica, risulta vincente perché completa la formazione dei candidati rispetto ai profili necessari all’azienda, dando la possibilità di applicare quanto appreso e di sviluppare competenze specifiche rispetto al settore e alla realtà di riferimento", commenta Stefano Colli-Lanzi, Ceo di Gi Group. "In questo contesto, la nostra specializzazione technical & engineering sta facendo -spiega Colli-Lanzi- un ottimo lavoro e lo sviluppo di questo progetto, oltre a testimoniare una collaborazione sempre più stretta con Scuderia Toro Rosso, ne è la dimostrazione"."Siamo felici -dichiara Otello Valenti, hr director di Scuderia Toro Rosso- di dare il via alla edizione 2017 del progetto Gi Lab - Formula Future, che si sposa in pieno con la nostra filosofia aziendale. Scuderia Toro Rosso è un’azienda che fa investimenti continui sia in ricerca e sviluppo sia in innovazione tecnologica e organizzativa e che da sempre punta sui giovani talenti. Lo facciamo in pista, lanciando giovani piloti, e lo facciamo anche con i professionisti che formano il nostro team. Per questo il progetto Gi Lab - Formula Future è un pilastro fondamentale nella nostra architettura di percorsi formativi: ci permette di offrire il know-how della nostra squadra attraverso un importante investimento nella formazione dei professionisti di domani"."Siamo convinti -continua Valenti- che, grazie alla partnership con Gi Group, anche quest’anno 'Gi Lab - Formula Future' darà opportunità formative uniche ai partecipanti e grandi soddisfazioni a tutti noi". I corsi mirano a formare figure tecniche altamente specializzate di: meccanico, operatore materiali compositi, operatore cnc, operatore Cad/Cam, addetto verniciatura e modelleria, addetto carpenteria e manutenzione e operatore qualità. I corsi per neolaureati/laureandi prevedono alte specializzazioni per: mechanical and composite design engineer, R&d test engineer, computational fluid dynamics (CFD) engineer, vehicle performance engineer, electronics engineer, production project manager e buyer. Per i neolaureati/laureandi le selezioni termineranno il 30 giugno, mentre per i neodiplomati il termine delle domande sarà il 25 agosto.