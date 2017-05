Glion, dall’ospitalità al lusso posto assicurato per i neo-laureati

23 maggio 2017- 17:56

Roma, 23 mag. (Labitalia) - Quasi 9 su 10 (89%) hanno un lavoro in tasca già nel giorno della laurea. Per loro le porte del mondo dell’ospitalità di altissimo livello e del settore lusso sono spalancate. Sono gli studenti del Glion Institute of Higher Education, istituto privato con sede in Svizzera, accreditato a livello universitario dalla New England Association of Schools and Colleges (Neasc). La proposta accademica dell’istituto prepara gli studenti a una rapida carriera in posizioni manageriali internazionali.Nei due campus elvetici (quello storico di Glion, sulle rive del lago di Ginevra, e il ‘secondogenito’ di Bulle) e nella ‘succursale’ di Londra, ospita più di duemila studenti di oltre 90 paesi, per il 60% europei e con un buon 23% di asiatici, seguiti da 100 docenti. Un contesto educativo multiculturale, con l’inglese come lingua ‘ufficiale’, dove trascorrono almeno 3 anni, condividendo il sogno di lavorare nei più grandi hotel del mondo, ma anche per i più famosi brand del lusso.Rigore svizzero, approccio americano e visione europea sono alla base della ‘mission’ Glion. Tutti i programmi enfatizzano lo sviluppo delle abilità logiche, la comprensione delle più attuali teorie di management e l’integrazione dell’approccio teorico e pratico. Parte integrante del curriculum di studi, infatti, la pratica costante che gli studenti svolgono gestendo in prima persona tutti i servizi del campus, dall’house keeping alla ristorazione. Per essere poi pronti per i due stage previsti nel corso di studi in aziende primarie del settore: ogni semestre gli studenti ricevono in media 4,7 opportunità di stage per svariati ruoli. Quello in Luxury brand management è l’ultimo nato fra i corsi targati Glion e unico nel suo genere. Un settore che non conosce crisi, quello del lusso, dove è crescente la richiesta di figure professionali specializzate. Svolto in collaborazione con Domus Academy di Milano, fornisce le competenze specifiche in marketing e in business per gestire i brand di lusso, insieme alle ‘soft skills’ manageriali e alle professionalità acquisite durante il corso di laurea in Hospitality Management. Il corso offre, quindi, competenze in luxury design, management di brand del lusso, marketing in beni e servizi di lusso, analisi e comunicazione dei beni di lusso. Inoltre, Glion ospita regolarmente conferenze nel settore lusso in Svizzera e nel Regno Unito per analizzare gli ultimi trend e innovazioni nel lusso e assicurare un programma didattico completo.Poi, ci sono i corsi ‘tradizionali’ Glion di laurea triennale in Hospitality Management e in Gestione di Eventi, Sport e Entertainment Management e di laurea di secondo livello in Ospitalità e finanza internazionale, in International Hotel Management e Management di Eventi Sport e Entertainment. Con la particolarità di poter di iniziare i corsi in quattro diversi momenti dell’anno: gennaio, aprile, agosto e ottobre.Glion offre anche un Diploma post-laurea (Pgd) in Hospitality Administration che si articola in tre blocchi da dieci settimane e uno stage di sei mesi, oltre a Mba e Master, sia nei suoi campus che online, che rispondono alla crescente domanda di figure manageriali altamente specializzate nel campo dei servizi, in particolare in Ospitalità internazionale e Gestione dell’industria dei servizi.Glion adotta il metodo della 'formazione trasformativa', che consiste nel completo sviluppo del potenziale personale e professionale degli studenti attraverso lo studio, utilizzando un sistema di insegnamento focalizzato su sei aeree dello sviluppo: internazionalità, apprendimento guidato e partecipativo, stage professionali di alto profilo, apprendimento progressivo, sviluppo di competenze relazionali, formazione di un profilo competitivo. Ma, soprattutto, Glion aiuta gli studenti ad acquisire sicurezza in se stessi e autodisciplina e a sviluppare abilità analitiche, qualità che garantiscono un ingresso di successo nel mondo del lavoro. Rappresentanti di più di 100 tra catene di hotel e aziende internazionali visitano Glion ogni anno per presentarsi e selezionare i laureati, ai quali sono offerte numerose opportunità di carriera nelle aree: hotel e ristorazione, intrattenimento e tempo libero, food e turismo, salute e benessere, vendite e marketing, risorse umane e training, servizi e lusso.E i migliori ‘ambasciatori’ sono gli oltre 13.000 ex alunni, riuniti nell’associazione Alumni di Glion, vero e proprio network per coltivare relazioni professionali e personali, per incoraggiare lo scambio di nuove idee e soprattutto per rappresentare in tutto il mondo quello che viene definito lo ‘Spirito Glion’, per identificare la passione e l’entusiasmo che contribuiscono al successo degli studenti di Glion.