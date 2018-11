28 novembre 2018- 15:29 Glion lancia 3 master in Lusso, Hospitality Entrepreneurship e Finanza

Roma, 28 nov. (Labitalia) - Glion Institute of Higher Education, uno degli istituti universitari leader mondiali nell’hospitality management, ha annunciato il suo nuovo portafoglio di master disponibili nei campus in Svizzera e Uk. La prima sessione di ammissione è prevista per settembre 2019 ed è volta a soddisfare la crescente domanda tra studenti e tra datori di lavoro di una formazione post laurea di livello superiore nel settore hospitality. Il programma di espansione dell’offerta formativa post laurea di Glion è la naturale evoluzione del successo ottenuto quest’anno dal Dual Mba-Msc in International Hospitality Business, realizzato in partnership con Grenoble Ecole de Management.Tutti i nuovi programmi comprendono due semestri accademici, uno stage di sei mesi e mixano la rigorosa teoria accademica con l'apprendimento esperienziale, incluse attività sul campo rilevanti per il settore, case studies e progetti ed eventi organizzati e gestiti da studenti."Il lancio di questi nuovi programmi segna un traguardo entusiasmante per Glion, consentendoci di interagire con un nuovo pubblico di studenti evoluti e di professionisti che intendono cambiare carriera, grazie al nostro modello educativo unico e ai nostri alti standard di eccellenza. La combinazione tra teoria delle best-practice e la loro applicazione nel mondo reale li prepara ad essere immediatamente pronti al mondo del lavoro dopo la laurea", ha dichiarato Georgette Davey, Managing Director di Glion.Nello specifico, il primo dei tre nuovi Master di Glion è quello 'Luxury Management e Guest Experience' (disponibile nei suoi due campus in Svizzera di Glion e Bulle). Un Master che si focalizzerà su contenuti relativi al mondo del fashion, design, commercio al dettaglio e ospitalità. Un percorso di apprendimento progettato per chi ha interesse nell’avviare una carriera nel mondo dei servizi di lusso da un punto di partenza privilegiato. È ideale per giovani talenti, professionisti in cerca di un cambio di carriera e aziende che intendono investire nella formazione dei propri dipendenti. Il secondo è il 'Master in Hospitality, Entrepreneurship and Innovation' (disponibile nei suoi due campus in Svizzera Glion e Bulle). Questo Master è pensato per giovani futuri imprenditori, imprenditori e professionisti titolari di un’attività di famiglia ed è perfetto anche per chi desidera cambiare carriera. Il programma sviluppa conoscenze, strategie e spirito imprenditoriale dello studente e tratta, inoltre, delle tecnologie e dei modelli di business più importanti e all’avanguardia.Il terzo, il 'Master in Finance, Real Estate and Hotel Development' (disponibile nel campus in Uk), è l’unico al mondo che offre conoscenze complete e sistematiche riguardanti il settore immobiliare, i mercati finanziari e lo sviluppo globale delle strutture ricettive. È la scelta ideale per chi desidera diventare ispettore certificato o lavorare per istituti d’intermediazione, fondi fiduciari, banche o squadre di gestione patrimoniale nel settore immobiliare; il programma spalanca le porte al mondo immobiliare e allo sviluppo nel settore dell’Hospitality.L'espansione dell'offerta post-laurea di Glion è guidata da membri di facoltà di lunga data e di recente nomina, tutti leader nei rispettivi settori: Martin Senior, Senior Lecturer and Director of Graduate Studies; Nicoletta Giusti, Clinical Professor and Director del Master Luxury Management and Guest Experience; Marie-France Derderian, Senior Lecturer and Director of the Msc in Hospitality, Entrepreneurship and Innovation; Christine Demen Meier, Clinical Professor in Entrepreneurship; Jonathan Humphries, Senior Lecturer, Head of International Hotel Development and Finance. Nel team, dunque, anche un’italiana, Nicoletta Giusti, nominata nella carica di Director del Master Luxury Management and Guest Experience. Nicoletta Giusti è un’accademica con più di 20 anni di esperienza nella ricerca e nell'insegnamento nel settore lusso, moda e design; ha insegnato in corsi di laurea e Mba, in diverse Business school e università in Europa. Proviene da un'azienda di famiglia che opera nel settore dell'abbigliamento maschile di lusso dal 1887 e ha una vasta gamma di contatti professionali e imprenditoriali nel settore del lusso e della moda. Ha lavorato come consulente per diverse aziende di moda ed è 'professor ambassador' del programma Lvmh Inside 2018."Questo programma - ha commentato Nicoletta Giusti - offre ai futuri manager delle imprese del lusso le competenze uniche di un esperto del settore hospitality. Gli studenti acquisiranno una mentalità orientata ai servizi e saranno in grado di progettare, organizzare e offrire esperienze uniche per i clienti, in modo da portare la loro carriera nel settore del lusso a un livello superiore. Con viaggi di studio, case studies, recruitment days, progetti speciali e uno stage finale, il Master connetterà i laureati con i datori di lavoro di brand di lusso".