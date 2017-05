Grant Thornton International Ltd, Peter Bodin nuovo ceo

16 maggio 2017- 17:17

Milano, 16 mag. (Labitalia) - Peter Bodin sarà alla guida di Grant Thornton International Ltd, network di consulenza a livello mondiale con member firm in oltre 130 Paesi e più di 47.000 professionisti. Bodin, già ceo di Grant Thornton Svezia, assumerà la carica a far data dal 1° gennaio 2018, con un mandato quinquennale, subentrando a Ed Nusbaum, che lascerà l’incarico al termine di quest’anno dopo otto anni di mandato. "Sono onorato e entusiasta -ha commentato- di avere l'opportunità di guidare Grant Thornton nella prossima fase di crescita ed espansione. Ho sempre creduto che un successo sostenibile si basi sulle persone, sulla leadership e sulla cultura. Il mio ruolo sarà quello di creare un ambiente che permetta alle persone e alle member firm di collaborare, non solo tra di loro, ma con i clienti e gli altri stakeholders, con l’obiettivo di far sì che Grant Thornton diventi il miglior network di consulenza a livello mondiale"."Ciò significa creare un brand innovativo che si distingua sul mercato e focalizzarsi nettamente sulla trasformazione digitale della nostra organizzazione e per i nostri clienti in tutto il mondo", ha detto.“Salutiamo con entusiasmo la nomina di Peter Bodin quale nostro futuro ceo - hanno commentato Alessandro Dragonetti, co-managing partner di Bernoni Grant Thornton, e Luca Saccani, managing partner di Ria Grant Thornton- e gli facciamo i migliori auguri per il suo prossimo mandato. Nel contempo, dedichiamo un ringraziamento particolare a Ed Nusbaun per il prezioso supporto che ha dato alla crescita del network e delle nostre due firm in Italia nel corso del suo mandato”. "In Italia -hanno continuato- il network Grant Thornton è presente con oltre 400 professionisti in 18 uffici nelle principali città. Condividiamo pienamente la visione di Peter Bodin, prossimo Global ceo Grant Thornton a livello mondiale, e continueremo a dare il nostro sostegno e contributo in Italia e con le colleghe e i colleghi presenti in più di 700 città nel mondo al fine di consolidare ulteriormente la reputazione, la cultura distintiva e il livello di eccellenza nei servizi offerti nella revisione, nella consulenza e nel tax".