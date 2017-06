Grant Thornton, rilancio impegno per Festival economia di Trento 2018

9 giugno 2017- 15:19

Trento, 9 giu. (Labitalia) - Grant Thornton ha sostenuto e partecipato come sponsor al Festival dell’Economia di Trento 2017 e rilancia l'impegno per l'edizione 2018. "Siamo onorati che il Festival dell'Economia di Trento, con relatori italiani e stranieri di altissimo livello, tra cui diversi ministri, premi Nobel dell’economia, scienziati di fama mondiale, leader istituzionali e delle imprese, promosso da Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento e Università degli studi di Trento su progetto degli Editori Laterza, abbia scelto tra i suoi selezionati sponsor Grant Thornton e le sue persone". A dirlo Roberto H. Tentori, presidente Grant Thornton Consultants, e Luca Saccani, managing partner di Ria Grant Thornton."Il Festival di questa edizione -ricordano- sulla 'Salute diseguale' ha avuto un successo straordinario di relatori, contenuti, partecipazione anche via web in tutto il mondo, partecipazione e ripresa da parte dei media italiani e internazionali, in termini di dibattito attivo su cosa possiamo fare tutti per contribuire a ridurre i costi della sanità pubblica e, al tempo stesso, partecipare a migliorare la gestione competitiva ed efficiente sia dei servizi sanitari sia delle organizzazioni che li offrono al cittadino in forma pubblica o privata".“Proprio per fare la nostra parte -commentano Saccani e Tentori- come esperti di revisione e nei servizi di consulenza con esperienze in 700 città e 130 paesi, abbiamo pensato di proporre a Innocenzo Cipolletta, presidente dell’Università di Trento, e al rettore Paolo Collini, entrambi componente del Comitato editoriale del Festival, assieme al direttore scientifico Tito Boeri e all'editore Giuseppe Laterza, di candidarci come sponsor anche per la prossima edizione del Festival 2018"."In più con l'Università di Trento, saremmo onorati di collaborare e contribuire al successo del prossimo 'career day' dell'università per la selezione di brillanti laureate e laureati, con specializzazione in materie economiche, aziendali, con specializzazione in diversi settori, tra cui quello della sanità, vista l'esperienza di Grant Thornton in temi di modelli, aziende e ospedali efficienti di sanità pubblica e privata nel mondo", aggiungono. La società di revisione Ria Grant Thornton e quella di consulenza Grant Thornton Consultants sono presenti in Italia con complessivamente oltre 280 persone, tra partner, manager, senior advisor e giovani professionisti, di cui quasi 50% donne, che lavorano in 17 uffici nelle principali città italiane. La Ria Grant Thornton sul territorio del Trentino Alto Adige è presente da tempo con un ufficio a Trento e nel corso degli anni è stato sviluppato un significativo e costruttivo rapporto di collaborazione con la divisione Vigilanza della Federazione Trentina della cooperazione. Nell’ambito delle strategie di crescita è previsto un progressivo rafforzamento della presenza nell’area, potenziando l’organico professionale attraverso l’individuazione di giovani che abbiano maturato adeguata esperienza nell’audit e nella consulenza, con particolare attenzione al comparto finanziario e a quello manifatturiero.