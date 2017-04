Grant Thornton sponsor al Festival dell’Economia di Trento

28 aprile 2017- 17:55

Trento, 28 apr. (Labitalia) - Grant Thornton, network di revisione e consulenza tra i leader nel mondo, presente in 130 paesi con 42.000 professionisti, sostiene e partecipa come sponsor al Festival dell’Economia di Trento (1-4 giugno 2017) che avrà oltre 70 relatori leader italiani e stranieri, tra cui diversi ministri, premi Nobel dell’economia, scienziati di fama mondiale."Siamo onorati -afferma Maurizio Finicelli, chairman di Ria Grant Thornton, member firm italiana di Grant Thornton International- che il Festival dell'Economia di Trento, promosso da Provincia autonoma di Trento, dal Comune di Trento, dall’Università degli studi di Trento e progettato dagli Editori Laterza, abbia scelto tra i suoi selezionati sponsor Grant Thornton e le sue persone". "Il Festival -spiega- ha un titolo e un tema molto chiaro: 'La salute disuguale'. Il rilievo e il punto di riflessione non sono solo di stampo sociale e di diritto alla salute, come fatto giustamente notare nel dibattito presieduto da Tito Boeri, direttore scientifico del Festival. I temi ampi della salute incidono sul pil italiano complessivamente per circa il 12%. Una delle principali aree di specializzazione di eccellenza del network mondiale Grant Thornton è proprio il settore dell’Healthcare dove abbiamo importanti credentials e possiamo contare su un network internazionale presente in oltre 700 città in 130 paesi”."Sostenere e partecipare attivamente come sponsor al Festival dell’Economia di Trento -afferma Roberto H. Tentori, presidente di Grant Thornton Consultants in Italia- rappresenta una scelta strategica della società per offrire un contributo di idee, di esperienze, di consulenza e best practice nel settore della sanità e per promuovere un dibattito su un tema fondamentale come il diritto alla salute e sulla gestione competitiva ed efficiente dei servizi sanitari pubblici e privati". "La nostra società di consulenza -chiarisce- è presente con un network di partner e manager esperti nel settore, con professionisti senior che possono offrire diversi servizi tra cui quello di attuale importanza sulla cyber security in quanto proprio il settore della sanità è tra quelli più colpiti dagli attachi degli hackers, con elevati impatti economici e sociali".