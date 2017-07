Griglie Roventi, in gara 100 coppie di cuochi non professionisti

Venezia, 21 lug. (Labitalia) - Griglie Roventi chiama, i griller rispondono: quest’anno le 100 griglie disponibili sono andate 'bruciate' in pochissimi giorni. Siamo alla 12esima edizione dell’evento dedicato a tutti gli amanti del barbecue: 100 coppie di cuochi non professionisti si sfideranno ad armi pari: stessa griglia, stessa carne, spezie, verdure e ingredienti segreti a scelta. Protagonista di questa edizione l’hamburger gourmet, in corso a Jesolo (Venezia), accompagnato dalle tradizionali salsicce e costine. La giuria, capitanata dalla food blogger Angela Maci, è pronta a decretare i vincitori: il giusto punto di cottura, il mix di sapori, la presentazione del piatto sono alcune delle carte che i concorrenti potranno giocarsi per conquistare il titolo del re del barbecue. Il kit di carne prevede: 1 burger a forma di cuore di scottona 180g, 1 burger di scottona 300g, 1 burger di angus 200g, 1 burger di chianina 200g, 2 costine, 2 salsicce e 1 schiacciatella (una mattonella di suino). I concorrenti decideranno quale dei 4 hamburger presentare alla giuria (solo uno verrà valutato).Altra novità dell’estate: la prima edizione di 'Miss Carbonella' (tappa del concorso Miss Venice Beach): 15 miss in gara, a vincere sarà la miglior abbronzatura del litorale, presidente di giuria la campionessa di biathlon Lisa Vitozzi. Sul palcoscenico Moreno Morello, affiancato da Elisa Bagordo e dalla musica di Bitols & Friends. Griglie Roventi è realizzato da Ideeuropee con il contributo di Città di Jesolo, You&Meat, Ferraboli, Forst, Soligo Spumanti, Liquigas, Carraro Cars & Trucks, Jafra.