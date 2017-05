Grossetofiere entra in società con Italian exhibition group e Cncn

24 maggio 2017- 17:06

Roma, 24 mag. (Labitalia) - L’assemblea dei soci di Gfi, società controllata da Italian Exhibition Group Sp (Ieg) e organizzatrice di Game Fair, il più importante evento italiano dedicato alla caccia, al tiro sportivo e alla vita all’aria aperta, in programma dal 2 al 4 giugno a Grosseto, nell’area della Fiera del Madonnino, ha deliberato oggi il nuovo assetto societario. Grossetofiere entra con il 20% delle quote nel capitale sociale di Gfi, mentre il restante pacchetto azionario è in capo a Ieg, per il 69,58%, e al Comitato nazionale caccia e natura (Cncn), per il 10,42%.La definizione del nuovo assetto societario ha portato alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di Gfi composto da: per Ieg Maurizio Di Trani, eletto presidente, Mario Vescovo e Roberto Bondioli, per Grossetofiere Carlo Pacini, e per Cncn Nicola Perrotti. La collaborazione di Ieg e Cncn con Grossetofiere è iniziata nel 2015, quando per la prima volta Game Fair è stata ospitata nel Centro Fiere di Grosseto. La manifestazione è organizzata da Gfi dal 2013.Maurizio Di Trani, presidente di Gfi e direttore Marketing & Sales di Ieg, nel ringraziare i soci e i consiglieri di amministrazione per la fiducia accordatagli, ha dichiarato: “È per me un orgoglio essere alla guida di questa società, data anche la mia estrazione professionale legata strettamente al mondo degli eventi outdoor. Il nuovo assetto societario di Gfi si inserisce nella strategia di Ieg di fare sistema con altri player fieristici nazionali per promuovere importanti filiere del made in Italy. Insieme a Grossetofiere e a Cncn continueremo a valorizzare Game Fair, manifestazione che nella sua unicità è radicata nel solco della tradizione ma sempre più aperta alle novità del comparto”.“L’ingresso di Grossetofiere in Gfi - ha sottolineato Carlo Pacini, direttore di Grossetofiere - è la logica conseguenza del connubio tra lo spirito di Game Fair e la Maremma, territorio ad alta vocazione naturalistica e che ha accolto con piacere la manifestazione dal 2015. Siamo felici di collaborare con un Exhibition Provider come Ieg e con Cncn, sinergie fondamentali per la nostra strategia. Il nostro impegno sarà contribuire al consolidamento dei risultati e alla continua crescita di GameFair”.“Il Comitato nazionale caccia e natura - ha detto Nicola Perrotti, presidente di Cncn - accoglie con grande entusiasmo la Fiera di Grosseto tra i soci di Gfi; prova questa della fiducia che la stessa Fiera, il Comune di Grosseto, le istituzioni tutte e il meraviglioso territorio maremmano ripongono nel futuro del Game Fair Italia, la più completa e prestigiosa fiera outdoor nel Paese. Grazie all’esperienza internazionale di Italian Exhibition Group e all’ingresso del nuovo partner, Cncn confida di soddisfare le crescenti aspettative degli operatori del settore”.Nell’ambito delle attività di Italian Exhibition Group, primo player fieristico italiano per numero di manifestazioni organizzate direttamente (63 prodotti in portafoglio), Game Fair entra nel ricco palinsesto di eventi dedicati al comparto dello sport. Sono 10 le manifestazioni 'active' organizzate da Ieg tra Rimini, Vicenza e Grosseto, capaci di generare nel complesso 700.000 presenze e un fatturato di 8 milioni di euro.