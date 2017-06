Groupama Assicurazioni: al via 'Born2Code', Academy di Coding per 20 giovani talenti

6 giugno 2017- 16:47

Roma, 6 giu. (Labitalia) - Groupama Assicurazioni lancia la prima edizione di 'Born2Code', l’Academy di Coding per aspiranti sviluppatori informatici finalizzata all’apprendimento della programmazione web & mobile. 'Born2Code' trae origine da un metodo didattico innovativo ispirato all’Écoles numériques francese di Simplon.co e si rivolge a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni con l’obiettivo di far acquisire competenze in ambito di programmazione attraverso un percorso di alfabetizzazione informatica.A partire da settembre, i 20 talenti selezionati - sulla base di una autocanditura e una successiva preselezione - beneficeranno di un corso di 3 mesi full immersion presso le strutture di Luiss EnLabs, uno dei più grandi acceleratori di startup in Europa, con docenti e tutor di Codemotion - hub per l'innovazione che organizza la più grande conferenza tecnica per sviluppatori software in Emea - coadiuvati dagli altri partner tecnologici internazionali come Octo Telematics e Softlab che curerà i seminari tematici e di approfondimento.Il programma del corso è strutturato in 11 moduli organizzati in lezioni teoriche e laboratori di pratica, con accesso illimitato alle aule. Un format unico e 'disruptive', che prevede lezioni frontali ma con un approccio hands-on. I partecipanti affronteranno argomenti come HTML5, CSS, Responsive Design, UX/UI, Ajax JavaScript e i suoi Framework.Durante il corso 'Born2Code', ai partecipanti coinvolti sarà data, inoltre, la possibilità di prendere parte a un Hackathon organizzato e ospitato dal MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, una vera e propria maratona di programmazione ininterrotta di 36 ore, in cui potranno mettere in pratica le nozioni acquisite e confrontarsi con esperti del settore. Le candidature potranno essere inviate fino al 30 giugno 2017 sul sito www.born2code.it, compilando l’apposito form di partecipazione. “Born2Code - afferma Yuri Narozniak, direttore generale di Groupama Assicurazioni - prosegue l’esperienza avviata 2 anni fa da Groupama a sostegno di giovani e start up. Con questa Academy offriremo una vera e propria opportunità formativa, totalmente gratuita, in linea con la dimensione di responsabilità sociale del nostro Gruppo e con la nostra identità fortemente orientata ad integrare la componente digitale a sostegno dei nostri 1.000 agenti nel servizio verso i clienti, soprattutto in materia di prevenzione del rischio"."Born2Code costituisce infatti un’opportunità concreta per i giovani in cerca di occupazione e siamo lieti di avere con noi partner internazionali di grande prestigio”, conclude.