Groupama Assicurazioni premia il giovane cinema

25 luglio 2017- 14:50

Roma, 25 lug. (Labitalia) - Un Premio pensato per valorizzare la nuova cinematografia italiana: questo il significato del Premio Groupama Assicurazioni Opera Prima e Seconda che Groupama Assicurazioni, main partner della XXIII edizione dell’Isola del Cinema, assegnerà al miglior regista fra un gruppo selezionato di film in una serata evento domani, 26 luglio, a L’Isola del Cinema, a Roma.Saranno presenti alcuni dei protagonisti dei film in gara, in particolare: gli attori Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Lorenzo Lavia, Valeria Solarino, Sara Serraiocco, Edoardo Pesce, Selene Caramazza; e i registi Simone Godano ('Moglie e Marito'), Marco Danieli ('La ragazza del mondo'), Roberto De Paolis ('Cuori Puri'), Claudio Amendola ('Il permesso: 48 ore fuori'), Fabio Mollo ('Il padre d’Italia'). Condurrà la serata Viviana Altieri, attrice e volto noto della tv italiana. Le pellicole in gara, già proiettate nell’Arena Groupama, a partire dai primi di luglio, sono: 'Il permesso: 48 ore fuori' di Claudio Amendola; 'In guerra per amore' di Pif; 'Il padre d'Italia' di Fabio Mollo; 'Smetto quando voglio-Masterclass' di Sidney Sibilia; 'Moglie e marito' di Simone Godano; 'La ragazza del mondo' di Marco Danieli; 'Cuori Puri' di Roberto De Paolis.La giuria tecnica è composta da professionisti della cinematografia e della cultura: Gloria Satta, giornalista de 'Il Messaggero'; Fulvia Caprara, giornalista de 'La Stampa'; Laura Delli Colli, presidente del Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani; Claudia Catalli, giornalista de 'Il Cinematografo'; Arianna Finos, giornalista de 'La Repubblica'; Giulia Bianconi, giornalista de 'Il Tempo'; Stefano Amadio, giornalista di 'Cinemaitaliano'. Al termine della premiazione seguirà la proiezione del film vincitore del 'Premio del Pubblico'. Infine, per i clienti di Groupama Assicurazioni e per tutti coloro che sono fan della pagina Facebook 'Felice Groupama', la possibilità di vincere biglietti omaggio per tutte le altre proiezioni che si terranno nell’Arena Groupama fino a settembre.