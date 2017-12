Gruppo Bluvacanze, personale qualificato It cercasi

13 dicembre 2017- 16:58

Roma, 13 dic. (Labitalia) - Il Gruppo Bluvacanze, leader in Italia nei settori business travel, tour operating e leisure networking, cerca personale altamente qualificato nell’It. Il Gruppo che opera anche con i marchi Cisalpina Tours, Vivere&Viaggiare, Going che è entrato a far parte del gruppo Msc, leader mondiale nei settori del trasporto marittimo, logistica e crociere, è attualmente impegnato in un importante piano di investimenti, crescita ed espansione. Per sostenere questa crescita è alla ricerca, in collaborazione con Articolo1 Soluzioni HR, di personale specializzato nel settore informatico.